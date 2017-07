En fredagskveld for rundt ett år siden banket fire unge menn mellom 17 og 25 på døra til Røde Kors i Eidskog. Ingen av dem hadde vært i landet særlig lenge. Men alle hadde de, med sin bakgrunn fra Syria, god kjennskap til Røde Kors.

Nå ville de være med å hjelpe selv.

– Jeg liker å hjelpe alle mennesker, sier Mohammed Wael Mohamed Alkhatib.

– Det betyr mye for meg at jeg kan redde livet til et annet menneske som trenger hjelp, sier Ahmed Izzidin Award.

– Jeg er veldig interessert i å hjelpe, sier Mohammed Izzidin Award.

– Røde Kors hjalp mitt land, så jeg må også hjelpe andre, sier Ahmad Kaled Saed.

OPPLÆRING: Det er et ganske så omfattende kurs man må gjennom for å kunne bli frivillig i Røde Kors' hjelpekorps. Totalt 100 opplæringstimer har det blitt på kvartetten, som for få år siden kom til Norge fra Syria. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Imponert lokalleder

Et år senere er kvartetten blitt sertifisert som frivillige i hjelpekorpset. 100 timer med praksis og teori er i boks, og ikke minst har alt foregått på norsk. Even Strømman, leder i Eidskog Røde Kors, er imponert over hva de fire har fått til.

– Eidskog Røde Kors har fått fire flotte frivillige i hjelpekorpset som gjør en fantastisk innsats. Det er motiverte gutter med sin bakgrunn, med sine erfaringer. Det er utrolig hva de har fått til.

Også korpsleder og opplæringsansvarlig Annica Sørpebøl er stolt av guttene.

– De har tatt introkurs, og kvalifisert førstehjelp, som alene utgjør 33 timer. Så må man jo ha nødnettkurs, og flere kurs i søk og redning. Og dette fikset de lett som ingenting. De er kjempeflinke gutter.

KURSANSVARLIG: Det er korpsleder Annica Sørpebøl som har vært ansvarlig for opplæringen av de fire unge herremennene. Hun sier de er kjempeflinke gutter, med stort hjerte for det de holder på med. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Lærer om norsk natur

De fire har ikke bare lært seg førstehjelp og norsk, men også lært mye om norsk natur.

Alle fire kommer fra den syriske hovedstaden Damaskus, med fem millioner innbyggere og hvor et skogsbesøk var minst fire timer unna.

Men de setter stor pris på at det er mye skog og fjell i Eidskog og resten av Innlandet. Senest i helgen var de på Galdhøpiggen.

– Her kan vi kan gå på turer hver dag, vi kan gå på fjellet, det er mange aktiviteter vi kan gjøre i Norge. Vi kunne ikke akkurat gjøre det hver dag i Syria. Så det er veldig gøy og bra for helsa, sier Ahmed Izzidin Award.

– Selvfølgelig er vi klare

De har sovet i telt og under åpen himmel ute i skogen, de har sett ulvespor og lært at det ikke er lurt å ta på brennesle.

ID-kortene som godkjente hjelpekorpsmedlemmer er på plass og nå er de helt klare for oppdrag, sier Mohammed Izzldin Award:

– Vi har gått kursene og vi har nok kunnskap til å begynne å hjelpe de som trenger hjelp. Selvfølgelig er vi klare!