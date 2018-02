Ble avhengig av piller – nå får han erstatning

Glåmdal tingrett har gitt mannen fullt medhold i kravet om erstatning og pasientskadenemnda anker ikke dommen. Dermed får Kenneth (48) utbetalt erstatning.

– Han føler at han har fått en oppreisning for et tapt voksenliv, sier hans advokat Janne Larsen.

– Jeg klarte det, sier Kenneth.

Fra midten av 1990-tallet og fram til i dag, fikk han utlevert store mengder vanedannende medisiner fra flere leger.

Mistet foreldrene

Kenneth Nerby ba om henvisning til psykolog, men fikk i stedet vanedannende medisiner. Foto: Mats Sparby / NRK

Det startet med at både moren og faren ble syke og døde da de var bare 45 og 46 år gamle. I tillegg døde farfaren bare en uke etter faren. Kenneth hadde det tungt og ba fastlegen om henvisning til psykolog. Fastlegen i Svelvik, der Kenneth bodde da, skrev i stedet ut Vival og Rohypnol og sa det ville hjelpe ham å sove.

Etter det gikk Kenneth til fastlegen hver 14. dag.

Etter den første julen uten foreldrene toppet det seg. Da gikk all kontakt med legen ut på å få utskrevet tabletter og han fikk Vival og Rohypnol med 50 tabletter i hver pakke hver gang.

Uten tvil legene sin skyld

Året etter fikk han diagnosen alkoholisme og benzodiazepinavhengighet. Fastlegen og en annen lege fikk kopi av brevet med diagnosen.

Men legene fortsatte å skrive ut tabletter til Kenneth.

Kenneth Nerby fra Kongsvinger fikk tusenvis av vanedannende tabletter av legene sine gjennom 20 år. Foto: Svein Ommundsen / NRK

Ingen av legene hans sjekket hva den forrige hadde gjort. Ingen forsøkte å få ham til å trappe ned før han kom til DPS i Kongsvinger i 2013.

Retten har kommet til at Nerbys avhengighet til benzodiazepiner klart har blitt påført av leger og at denne avhengigheten har blitt opprettholdt gjennom 20 år.

– Jeg hadde piller under puta og overalt. Jeg tok pillene, kjørte på jobb, gjorde jobben min. Hvis vanlige folk hadde tatt så mange piller hadde de dødd, sier Kenneth Nerby.

Vil gi datteren et bedre liv

Han sitter hjemme i sofaen på Austmarka i Kongsvinger og tenker over hva dommen betyr for ham. Han har vanskelig for å holde tårene tilbake.

– Det har vært en lang kamp, over fire år, men jeg klarte det, sier han.

Nå skal advokaten hans utarbeide et krav til erstatningsbeløp, men Kenneth er ikke så opptatt av hvor mye penger han får.

– Penger betyr ingenting for meg, men jeg håper jeg kan gi datteren min et godt liv, et liv som jeg ikke fikk, sier han.

Viktig for flere

Dommen kan også være viktig også for andre i tilsvarende situasjon. Den er godt og grundig skrevet, sier advokat Janne Larsen.

Staten (pasientskadenemda) er dømt til å betale saksomkostningene på 442.600 kroner.

