Bjørner fikk jobben som 170 søkte på

Regjeringa har lovet at det i løpet av året skal bli 350 nye årsverk i politiet. Innlandet politidistrikt er av dem som er tildelt flest stillinger med rekordhøye 41 nye årsverk.

Men kampen om jobbene blir hard. Fortsatt står mange nyutdanna politifolk i kø for å få jobb og søkerbunkene er store.

Bjørnar Østensen fikk til slutt napp på Dombås, etter å ha søkt på rundt 40 politijobber.

– Det føles bra etter å ha vært i en lang prosess med søknader og slike ting i et og et halvt år. Jeg har søkt på veldig mange stillinger, så det føles godt og endelig få muligheten.

Mange søkere

LØFTER: Justisminister Per-Willy Amundsen lover at alle som var ferdig utdannet i fjor får jobb i år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Østensen har all grunn til å være glad for det var mange som ville ha jobben. Da politijobben ble lyst ut fikk lensmann på Dombås i underkant av 170 søknader.

– Først og fremst er det fordi det er så mange som ikke har jobb, og det er stort sett de som ble ferdig med skolen de siste årene, sier lensmann Jørn Morten Sletta.

Rundt halvparten av politistudentene som var ferdig utdannet i fjor står uten jobb. Det har vært få stillinger å søke på. Dette har justisministeren lovet å gjøre noe med.

– Alle som gikk ut av politihøgskolen i 2016 skal få jobb innen 1. juni 2017, sa justisminister Per-Willy Amundsen til NRK i februar.

Rekordmange nye politistillinger til Innlandet Du trenger javascript for å se video.

Kamp om jobbene

I Hedmark og Oppland blir det etter planen 67 nye politiårsverk i løpet av året. 41 av dem er nye stillinger, mens resten er stillinger fra i fjor som ikke ble lyst ut på grunn av pengemangel. Det er ventet mange søkere til stillingene.

– Tradisjonelt sett har det vært veldig god søkermasse til de stillingene vi har lyst ut, sier leder for stab og virksomhetsstyring i Innlandet politidistrikt, Siri Stai Vesterås.

Det er ikke uvanlig med 100 til 200 søknader på en politistilling i Innlandet. Selv om det nå lyses ut flere stillinger enn på lenge så blir det hard konkurranse om jobbene, tror lensmann på Dombås.

– Jeg tror det er fortsatt er mange som kan regne med at de ikke får jobb, sier Sletta.

Den ferske politibetjenten Bjørner Østensen er glad for at det blir opprettet flere stillinger, men tror det blir vanskelig for justisministeren å holde løftet om jobb til alle nyutdannede politifolk.

– Alle stillinger hjelper på, men etterslepet er stort. Det virker som de har utdannet litt for mange studenter i forhold til jobber de har, men det er klart at et slik løft med nye stillinger vil absolutt hjelpe, sier Østensen.