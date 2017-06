Bjørn felt i Ringebu

– Nekter straffskyld

Den 44 år gamle kvinnen som er tiltalt i Dokkadrapssaken, nektet i dag straffskyld. Hun startet i dag sin frie forklaring med å fotelle at hun trodde de tre tiltalte reiste til Bakken for å prate med ham om et påstått overgrep som et familiemedlem skal ha blitt utsatt for.