Bistandsadvokat i Jemtland-saken: – Uhyre dramatisk for barna

Sent fredag kveld opplyste politiet at ektemannen til Janne Jemtland er siktet for drap. Tobarnsmoren er fortsatt ikke funnet.

SAVNET: Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) er fortsatt ikke funnet. Foto: Politiet

Inger Johanne Reiestad Hansen har vært bistandsadvokat i en rekke saker. Hun legger ikke skjul på at Jemtland-saken er særdeles delikat.

– En sånn sak er selvfølgelig kjempevanskelig for familien. Noe av det mest sårbare et barn kan oppleve er å miste en forelder. Når den andre forelderen kan være den som forårsaket dødsfallet, og her er det jo en siktelse på det, er det uhyre dramatisk for et barn, sier hun til NRK.

11 og 13 år

Bistandsadvokaten ble oppnevnt for de to barna, 11 og 13 år gamle, ved 18.30-tida fredag kveld.

– Jeg har selvsagt ennå ikke vært i kontakt med barna. Nå har de behov for familie og barneverntjenesten. Jeg skal ivareta barnas interesser. De er i en spesielt sårbar alder, som gjør dette ekstra vanskelig, sier Reiestad Hansen.

FANT SPOR HER: Politiet undersøkte fredag eiendommen til Janne Jemtland og mannen. Det var spor fra eiendommen som førte til pågripelsen. Dette bildet ble tatt tidligere i januar. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Erkjenner ikke skyld

Etter det NRK kjenner til, erkjenner ikke ektemannen skyld for forsettlig drap.

Politiet ønsker ikke si noe om dette.

– Jeg ønsker ikke å gå inn på hvordan han stiller seg til siktelsen. Siktelsen går på at han har drept sin kone, og jeg vil ikke gå inn på hvordan siktede forholder seg til dette, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

Ektemannen sitter fredag kveld i avhør sammen med forsvarer Ida Andenæs. Han satt også torsdag kveld i lange avhør, men var da ikke siktet.

– Trenger omsorg, ikke advokat

Bistandsadvokaten sier politiet foreløpig har gitt henne få opplysninger om saken.

– Det er veldig forståelig, for politiet prioriterer selvfølgelig etterforskninga nå.

Bistandsadvokaten sier hennes rolle nå er å bistå Janne Jemtlands familie og barn.

– Min rolle er å være et bindeledd mellom politi og familie på vegne av barna. De er nå under andres omsorg, og disse omsorgspersonene trenger informasjon. Og om far blir tiltalt, blir min rolle å ivareta barnas formelle rettigheter, sier Reiestad Hansen, og presiserer:

– De trenger omsorg, ikke advokat, men jeg skal ta vare på dem i prosessen framover.