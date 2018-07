Biskop støtter omstridt bruk av kors

I går skrev NRK om Klatreparken Domkirkeodden i Hamar som har fått kritikk på sosiale medier. Flere mener at bruken av kors i klatreparken er respektløs fordi man må tråkke på dem for å komme seg videre i løypa.

Fiske har også engasjert seg i debatten, og i går skrev hun på Facebook at hun tenker at korsene i denne sammenhengen er brukt på en måte som innbyr til undring og refleksjon.

– Jeg tenker også at det er en god symbolikk i at korsene bærer klatrerne over en hindring, sier Fiske.

Ikke uvanlig å gå på kors

Hun forteller videre at det ikke er uvanlig at man går på kors.

– Flere kirker verden over har jo kors i mosaikken i gulvet. Vi har også mange korskirker i Norge, og der går man også på korset, sier hun.

FACEBOOK: Biskopen skrev et innlegg på Facebook der hun forklarte sine synspunkter om saken. Foto: Skjermdump fra Facebook

Ole Elias Holck, tidligere domprost i Hamar bispedømme er en av dem som reagerte på korsbruken, og synes det blir feil.

– Det er unødvendig og respektløst å ha kors som man tråkker og går på, uten at jeg kan se det formidler hva kors egentlig betyr og hva slags mening det har.

Faglig god begrunnelse

Han tror det er lettere å gjøre slikt med det kristelige korset enn andre religioner sine symboler.

– Man tråkker her på det viktigste symbolet det norske samfunnet har båret med seg gjennom 1000 år. Da forstår jeg godt at folk blir såret og føler at et viktig symbol blir tråkket på og ødelagt. Man burde ha tenkt noen ekstra tanker, sa han.

Fiske mener det er viktig å ta debatten rundt religiøse symbol, men at klatreparken hadde en god grunn for å bruke korsene.

– Det er usedvanlig viktig i vår tid å ha en grunnleggende respekt for religiøse symbol, men jeg tenker at korsene i klatreparken på Domkirkeodden ikke er brukt for å tulle med, men at det er en faglig god begrunnelse for å ha dem der.

Løypa har middelalderen som tema

NRK snakket med lederen av Klatreparken Domkirkeodden, Aleksander Gamme i går, og i en e-post forklarte han at hvert element i løypa omhandler en viktig hendelse eller epoke i Hamars historie.

Han skrev videre at hinderet består av katolske og protestantiske kors som skilles av et hinder i midten som representerer splittelsen mellom de to trosretningene i middelalderen.