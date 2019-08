Biskop refser bompengefokus

På sin egen Facebook-side kritiserer biskop Solveig Fiske det hun mener er et snevert fokus på bompenger.

– Innlegget mitt er en reaksjon på opplevelsen av at det viktigste spørsmålet for befolkningen i årets valgkamp, først og fremst er bompenge. Og ikke noe annet. Det har fått meg til å spørre hva som betyr mest.

Hun presiserer at det er lov å diskutere bompenger i valgkampen, men at fokuset hos politikere og media er for smalt.

Så nærsynte at vi kun ser bompenger?

HETT TEMA: Bompengenivået har vært valgkampens mest sentrale tema så langt i år. Foto: Nadir Alam / NRK

Verdispørsmål er helt fraværende i årets valgkamp, mener biskopen. Et eksempel hun drar frem er at flyktningspørsmål drukner i bompenger.

– Blir vi så nærsynte at vi kun ser bompengediskusjon, eller kan vi gå ut av den sona og ta andre spørsmål som er helt brennbare og helt dagsaktuelle?

– Tirsdag fikk Norge en formell henvendelse fra den franske regjeringen om å ta i mot migranter fra skipet Open Arms. Det ble avvist uten at det får spesielt tydelige reaksjoner hverken i media eller blant politikere flest, mener Fiske.

Fiske presiserer at hun kun uttaler seg på et overordnet nivå.

Provosert av biskopen

REAGERER: Tor André Johnsen blir provosert over utspillet til biskop Solveig Fiske. Foto: PRIVAT

Frp-politiker Tor André Johnsen, medlem av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, uttaler seg villig. Han er kraftig provosert av biskopen.

– Jeg blir oppgitt og provosert. Hvis biskopen er så opptatt av dette, så bør hun heller bli politisk aktiv i SV, Arbeiderpartiet eller noen andre partier på venstresiden.

– Jeg er dessverre ikke overrasket over de politisk korrekte biskopene i Norge. De fronter ganske entydig venstresidens politikk. De benytter muligheten til å fortsette med det og gjenta budskapet om at vi skal ta vare på flere flyktninger.

Han mener Fiske heller burde fokusere på å få flere folk til å gå i kirken, og ta vare på de gode, kristne verdiene.

– Det norske folk er opptatt av bilavgifter og bompenger. Da synes jeg det blir feil av biskopen å moralisere rundt det. Jeg føler biskopene glemmer sin opprinnelige rolle, som er å ta vare på Den norske kirke, og det synes jeg de kunne gjort mer offensivt enn de gjør i dag.

SP: Begge er viktige saker

Leder i SP, Trygve Slagsvold Vedum, mener både bom- og flyktningsaken er viktige.

Senterpartiet har villig frontet sitt syn i bompengesaken under årets valgkamp.

Leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, vil ikke svare direkte på kritikken fra biskopen fra hans eget fylke.

Men i en SMS til NRK skriver han:

– Jeg synes ikke vi skal sette saker opp mot hverandre. Jeg mener at både innvandrings- og integreringspolitikk, og bompenger- og avgiftspolitikk, er viktige saker som mange bryr seg mye om, forteller Slagsvold vedum.

NRK har vært i kontakt med preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien. Hun vil ikke kommentere saken.