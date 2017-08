Biskop med kraftig kritikk etter Listhaug-utspill

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) sa i går at hun vil at folk «følger med» og rapporterer til myndighetene dersom de vet om eller mistenker at flyktninger de kjenner drar på reiser til hjemlandet.

Mener vi får et angiversamfunn

Listhaug har fått mye kritikk etter utspillet. Blant kritikerne er biskop i Hamar bispedømme, Solveig Fiske, som kaller dette en invitasjon til en holdning og en melder- og angiversamfunn.

Fiske mener at folk inviteres til å klassifisere hverandre, ved at man skal finne ut hva slags oppholdstillatelse noen har, så skal man følge med og melde ifra hvis man ser noen reise til hjemlandet på ferie.

Listhaug sa til NRK i går at folk har fortalt til henne om naboer og andre i lokalsamfunnet som har vært på ferie i landet de flyktet fra.

– Og det synes mange er veldig rart, ettersom disse når de kom til Norge sa de flyktet fra krig og forfølgelse, men likevel finner at de kan reise tilbake dit på ferie. Det skurrer både for folk flest og for meg.

– Det jeg blir veldig opptatt av er hva denne holdningen gjør med oss som medmennesker, sier biskopen.

– Møte hverandre som mennesker

KRITIKK: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug får kritikk fra flere hold etter at hun utspillet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Da Fiske leste oppfordringen fra Listhaug, tenkte hun at nok er nok.

– Jeg tenker at dette handler om at man skal inviteres til å se på med mistenkelige øyne på nye tilflyttere. Ikke minst de som har kommet hit som asylsøkere. Jeg tenker at vi trenger noe annet. Vi trenger å møte hverandre som mennesker.

Hun mener at vi skal ha forsvarlig praksis av asylinstitutt, men at dette ikke handler om det.

– Det handler om hvordan vi snakker, hva slags holdninger det inviteres til, skal vi være mistenksomme, klassifisere hverandre. Det minner meg om et samfunn og en bevegelse jeg ikke vil at Norge skal assosieres med. Et samfunn der vi skal følge med på hverandre i negativ forstand og angi hverandre.

– Hva med trygdejuks?

Listhaug svarer med et motspørsmål til Fiske:

– Er biskopen imot at vi skal gi beskjed om trygdejuks og skattesnusk også? Det er jo en viktig verdi i Norge å ta vare på rettferdigheten og legitimiteten i vårt stystem.

– Vi må jo hjelpe dem som trenger det, og ikke dem som drar på ferie i et land de hevder at det utrygt å oppholde seg i.

Bakgrunnen for Listhaugs utspill er at UDI i disse dager behandler 78 saker, der tidligere asylsøkere har reist på ferie til hjemlandet de har flyktet fra, etter å ha hevdet at de behøver beskyttelse i Norge.