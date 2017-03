Birken-svikt kan ramme elitesatsing

Det er Lillehammer skiklubb, Lillehammer cykleklubb og Rena idrettslag som eier Birken. I år var 8500 løper påmeldt rennet lørdag mot over 17 000 i toppåret 2013.

-Vi jobber med å finne andre inntektskilder for å kunne opprettholde aktiviteten vår, sier daglig leder i Lillehammer Skiklubb, Jostein Burås. Men han medgir at dette ikke blir lett i et sponsormarked som blir stadig vanskeligere.

Halvert Birken-inntekt

Klubben har et budsjett på mellom 6–7 millioner kroner. To millioner har vært Birken-penger. Nå er denne inntekten halvert. I tillegg til at de tre eierklubbene har kunnet høste av Birken-overskuddet, har arrangementene mye å si for andre lag og foreninger som tjerner penger på dugnadsarbeid under arrangementene.

– Dette får konsekvenser for driften. Vi vil i det lengste skjerme bredde- og rekrutteringssatsingen vår. Derimot kan svikten gå utover elitesatsing om vi ikke finner andre inntektskilder, sier Burås.

Kom til Lillehammer for å satse

Ulrik Måbø flyttet til Lillehammer for å satse på ski. Foto: Marte Iren Noreng Trøen

Ulrik Måbø kom til Lillehammer fra Bamble i Telemark for å satse på hobbyen sin. Han flyttet hit i 2013 sammen med familien sin. Måbø er svært godt fornøyd med støtteapparatet klubben har, blant annet som under rennet lørdag.

– Jeg synes det er synd om klubben må kutte i elitesatsingen. Da må vi vel dekke mer av utgiftene selv, sier Ulrik Måbø.