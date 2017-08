Birken-seier på hjemmebane

Det ble en solid hjemmeseier under årets Birkebeinerritt. For selv om han er trønder, representerer årets vinner Lillehammer Cykleklubb. Etter å ha sittet på sykkelen i to timer, 28 minutter og 20 sekunder kunne 20-åringen strekke armene i været og motta fortjent hyllest fra hjemmepublikummet.

– Deilig!

– Det var deilig å ta dette i land, sa Nordsæter Resell etter målgang. Han hadde med en lagkamerat fra Uno-X-teamet mot slutten, men var ganske sikker på seier da han nærmet seg mål.

– Da vi begynte å nærme oss "ballett-bakken" så var jeg ganske sikker på at det her skulle jeg klare å ta!

I mål var han 15 sekunder foran italieneren Johnny Cattaneo, mens en annen Lillehammer-rytter, Sigurd Mellemsæter, tok den siste plassen på seierspallen.

Er egentlig landeveissyklist

Han ble nok litt overrasket over seieren sjøl, for sykling i skog og fjell er ikke noe 20-åringen fra Lillehammer driver mye med. Samtidig har han syklet i Birkebeiner-terrenget mer enn de fleste, som tidligere elev ved toppidrettsgymnaset i Lillehammer.

– Jeg har egentlig ikke syklet så mye på terreng, for jeg er egentlig landeveissyklist. Men jeg har syklet litt på terrengsykkelen de siste to ukene. Det var nok, det, for Birken er på en måte landeveisritt på terrengsykkel, sier Nordsæter Resell.

Ingen spesiell taktikk

– Hadde du lagt opp til noen spesiell taktikk på forhånd?

– Nei, det var egentlig bare å se hvordan det ble. Og da vi ble to stykker alene så var det jo ganske greit.

Men selv om det ble seier, til og med på hjemmebane, så blir det ikke store feiringen, røper vinneren:

– Nei, det blir vel å slappe av litt og lade opp til neste landeveisritt, sier Nordsæter Resell, som også kunne glede seg over ny løyperekord.