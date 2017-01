Birkebeinerutstilling på Maihaugen

Fra birkebeinernes flukt med kongssønnen Håkon Håkonsen over fjellet i 1206 til i dag. Birkebeinerrennet har en lang historie som publikum nå kan få innblikk i. Utstillingen på Maihaugen viser historien om opprinnelsen til ski i Norge. Det forteller konservator Jan Ove Vassaasen.

– Når vi skulle lage utstillingen, stilte vi oss ett sentralt spørsmål. Hvorfor har Birkebeinerrennet blitt en så stor suksess i Norge?

Hvorfor har det blitt det?

– Det vi prøver å fortelle. Vi har lange tradisjoner med og har hatt et sterkt forholdt til vinter, snø og ski. Det har blitt en viktig del av norsk identitet.

SPENTE: Museumskonsulent Mari Sakston og konservator Jan Ove Vassaasen er klare for åpning av utstillingen på søndag. Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Birkebeinerrennet Ekspandér faktaboks Norges mest tradisjonsrike turrenn.

54 km lang fra Rena til Lillehammer.

Arrangert første gang i 1932.

Omlag 10 000 deltakere årlig.

Navnet hentet fra beretningen om birkebeinerne Torstein Skevla og Skjervald Skrukka som under borgerkrigen mot baglerne vinteren 1206 brakte den to år gamle kongssønnen Håkon Håkonsson i sikkerhet ved å gå på ski over fjellet til Østerdalen.

Deltakerne er suksessfaktoren

Det jobbes på spreng for å gjøre utstillingen klar til åpningen på søndag. Både håndtverkere og de ansatte på museet gjør de siste forbredelsene før publikum inntar Sandvigsalen.En av dem er museumskonsulent Mari Sakston. Hun tror grunnen til at Birkebeinerrennet har blitt så populært er deltakerne selv.

– Helt fra starten har det vært lagt opp til at dette er et renn for de aller beste. Derfor har rennet trukket til seg de beste løperne fra dag én. Det er kanskje en av suksessfaktorene.

Til tross for stor elitedeltakelse er bredden vel så viktig, ifølge Vassaasen.

– Birkebeinerrennet var egentlig et spesialrenn fra opprinnelsen 1932. Man måtte ha helseattest for å delta. Etter hvert at rennet har gått fra å være et elitistisk renn til å være et renn for alle.

Tilbakeblikk

I tillegg til bilder og gjenstander, kan publikum få oppleve birkebeinere til hest og foredrag fra skihistoriker og forfatter Thor Gotaas på åpningen. Utstillingen varer til 31.oktober.