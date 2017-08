TOPPÅRET: slik så det ut på sykkelparkeringa i 2011. Da deltok til sammen 25.000 syklister i Birkebeinerrittet. Foto: Jørgen Skaug, Lillehammer

Sommeren 1991: Snorre Moen, Morten Østli og Tor Fredriksen firer seg over en taubane over Djuposet ved Åsta. De hadde sett på kart, snakka med kjentmenn og tatt toget fra Lillehammer samme morgen. Nå har de hver sin sykkel over skulderen, tar noen bilder og synes livet er ganske tøft.

– Men vi skjønte jo at dette ikke var ei løype for ei massemønstring, sier Fredriksen og ler.

De tre ildsjelene var alle ivrige birkebeinere på ski og hadde pønsket på om det fantes noen mulighet for en sommerutgave. Denne første turen var begynnelsen på det som skulle bli Birkebeinerrittet.

En pils i sola

FØRSTE START: I 1992 var det 24 startende fra Rena. Foto: Birken

Lørdag starter i underkant av 10.000 syklister fra Rena med Lillehammer som mål. I forkant av årets ritt har det vært snakk om deltagerflukt. Mange av de norske turrittene opplever det samme. Minnene fra gullalderen rundt 2010 virker fjerne. I toppåret 2011 deltok 25.000.

– Det var mange som var lunkne til ideen i starten, men historien viser jo at det ikke tok mange år før det tok av, sier Fredriksen.

I 1992 var det 24 stykker som starta fra Rena. Det var planlagt at daværende skipresident Johan Bauman skulle ta høytidelig imot de syklende på Lillehammer, men turen tok kortere tid enn planlagt.

– Så vi stoppa og tok en pils i sola på Sjusjøen, sier Fredriksen.

De fortsatte mot mål og ble ønsket velkommen med et krus mjød ved målgang – som de birkebeinerne de var. I 1993 gikk den første offisielle utgaven av Birkebeinerrittet.

Ta med kjerringa på tur

DÅRLIG VÆR: En ekte Birkebeiner trosser været og tar turen over fjellet enten det er sol, regn eller snø fra oven. Foto: Aud Ingebjørg Barstad

De siste årene har det blitt snakket mer om merketider og utstyr, enn øl i solveggen på Sjusjøen. Fredriksen tror det kan være en av grunnene til at deltagelsen synker.

– Jeg tror det er avgjørende for Birken at de tar noen grep for å senke skuldrene litt. Ha litt større fokus på turen og omgivelsene du sykler gjennom. Gjerne ha en del av rittet som er litt sånn «få med kjerringa på tur-klasse» og sørge for at folk koser seg på turen over fjellet, sier han.

Men han understreker at også merkejegerne må få muligheten til nettopp å jakte merker.

– Klarer de det, tror jeg framtida for Birken er lys, sier Fredriksen.

Denne helga sykler han selv i retro-klassen.