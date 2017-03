Biri´n (53) gikk Birken for kreftsjuke barn

Barn og unge med kreft har dekorert landslagsdraktene til kombinertlaget i år. Foto: Bjørn Opsahl

Torbjørn Løkken fra Biri gikk over fjellet sammen med lederen i kombinertkomiteen i Norges Skiforbund, Paul Einar Borgen. Og som kombinertlandslaget for øvrig, gikk de i spesialdesignede drakter som barn med kreft har laget.

– Alle som trener, uansett om de er sjuke eller ikke, får en økt mestringsfølelse og økt livskvalitet. Jeg synes «Aktiv mot kreft» legger til rette for veldig mange fine ting, sier Torbjørn Løkken.

Kjenner det på kroppen

Oberstdorf, Tyskland februar 1987: Torbjørn Løkken jubler etter seier på 15 km kombinert. Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Torbjørn Løkken fra Biri har en bakgrunn med store oppturer og enda større nedturer. Han vant VM i Oberstdorf i 1987, 24 år gammel, men endte opp som tung rusmisbruker. I rundt 15 år ruset han seg på blant annet heroin og piller.

I dag er 53-åringen rusfri og mer enn klar for å bruke kreftene på å hjelpe andre.

– Det er mange som sliter i hverdagen og «Aktiv mot kreft» legger til rette for fysisk aktivitet og trening som en del av behandlingen. Det viser seg også at trening hjelper til å redusere noen av bivirkningene ved kreftbehandling, sier Torbjørn Løkken.

Konkurranseinstinktet våkner

Det er ikke første gangen han har på seg startnummer etter at han selv la opp som 27-åring.

– Nei, men når jeg har på meg landslagsdrakta nå, kan jeg ikke si jeg føler meg helt vel i den nå 30 år etter. Men det er for en god sak og da er det greit, ler han.

Og han trener såpass mye at han mener han skal komme seg greit over fjellet. Noe mål om en god tid har han ikke.

– Jeg går primært for å komme meg i mål for saken Aktiv mot kreft. Tida er underordnet i dag. Men av erfaring vet jeg at når jeg får på meg startnummer så våkner noe igjen. Jeg syns jo dette er moro, sier Løkken.

Og at det var skarpt føre på Rena før starten i dag, syntes han var helt fint.

– Da jeg ble verdensmester var det også skarpt føre, så det liker vi, sier Torbjørn Løkken.

VM-dressene fikk mye oppmerksomhet

Paul Einar Borgen, leder i kombinertkomiteen i Norges Skiforbund slo følge med Biri´n over fjellet i dag for kreftsaken. Foto: Bjørn Opsahl

Paul Einar Borgen, leder i kombinertkomiteen i Norges Skiforbund slo følge med Biri´n over fjellet i dag. Også han for den gode saken Aktiv mot kreft.

– De samler inn penger som de bruker til å etablere treningsrom på kreftsykehus, for å gi kreftsyke mulighet til å trene i en vanskelig tid.

Han forteller at VM-dressene til kombinertlandslaget, som ble dekorert av kreftsyke barn, skapte mye god oppmerksomhet.