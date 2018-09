Biolog: – Miljøskandale på Sjusjøen

På Sjusjøen graves det ut tonnevis med myr for å gi plass til enda flere hytter.

– Dette er en miljøskandale, vi har allerede ødelagt 30–50 prosent av myrområdene i Norge, sier biolog Christian Steel.

Han er sjokkert over bildene fra Sjusjøen, der et 60 mål stort hyttefelt i Gutubakken bygges ut. Halvparten av området består ifølge det NRK kjenner til av myr.

– Myrene er viktige for å binde opp karbon og redusere klimautslipp. De er også en sentral del av det biologiske mangfoldet, sier Steel, som også er generalsekretær i miljøorganisasjonen Sabima.

Saken ble først omtalt i Sjusjøposten (krever innlogging).

Ja fra Fylkesmannen

I 2014 godkjente kommunestyret i Ringsaker reguleringsplanen for Gutubakken. Fylkesmannen i Hedmark hadde da ingen innvendinger til utbyggingen.

I et brev fra 2013 heter det at det ikke er «registrert truede/prioriterte eller viktige arter eller naturtyper i området».

KJEMPER FOR MYRENE: Generalsekretær i Sabima, Christian Steel. Foto: Sabima

– Jeg mener at fylkesmannen har sovet i timen. Det var ikke var så mye offentlig fokus i 2013 blant folk flest på verdien av myrområder, men fagfolk burde være bedre orientert, sier Steel.

Han er kritisk til Fylkesmannens håndtering av saken.

– Dette glapp for oss

Miljøverndirektør Øyvind Gotehus hos Fylkesmannen i Hedmark innrømmer at de skulle behandlet saken annerledes.

– Dette glapp for oss i 2013. Vi skulle vært strengere i våre vurderinger og lagt større vekt på klimahensyn, sier han.

Gotehus legger vekt på at det er blitt et større fokus på myr i årene etterpå, og at Fylkesmannen nå stiller større krav til både utbyggere og kommuner.

– Vi skal lære av våre feil

Plansjef i Ringsaker kommune, Anne Gunn Kittelsrud, skriver i en sms til NRK at «vi forhåpentligvis vil lære av våre feil, og skal for fremtiden unngå utbygging av myrområder».

TAR SELVKRITIKK: Plansjef i Ringsaker kommune, Anne Gunn Kittilsrud. Foto: Thor Henning Lerstad / nrk

Hun understreker imidlertid at igangsatte prosjekter vil gå som planlagt, «selv om det vil føre til utskiftning av myrområder».

Det gleder biologen som håper partene nå vil jobbe for å ta vare på de sårbare myrområdene rundt om i landet.

– Jeg er glad for at kommunen tar selvkritikk på dette, det skal de ha ros for, sier Steel.

– Det er likevel et tankekors at andre regioner i Norge har planer om gjenskaping av myrer, mens altså Ringsaker nedbygger myrer, sier han.

Miljødirektoratet har foreslått at flere kommuner i Norge bør restaurere myrer for å bidra til karbonfangst.