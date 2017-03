Fant tyvegods i bil

En mann ble pågrepet etter at politiet fant tyvegods i bilen han kjørte i Skjåk. Bilen mannen kjørte havnet i grøfta ved Dønfoss bru ved 4-tida, men han ble ikke skadet. Politiet tror at tyvegodset stammer fra et tyveri i Rogaland i går.