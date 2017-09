– Saken dreier seg om en utro tjener hos en velrenomert bilforhandler. Det er snakk om underslag i varierende kreativitet i størrelsesorden mellom en halv og en million kroner, av det vi har avdekket så langt, sier politiadvokat og leder for Økokrimseksjonen i Hedmark, Richard Røed.

– Fiktive bilkjøp

Firmaet avdekket sjøl at ting ikke var som det skulle i en intern kontroll, og anmeldte forholdet til politiet. I august gjennomførte politiet en ransaking hos den aktuelle bilforhandleren.

Nå er en ansatt siktet for grovt underslag som skal ha foregått fra tidlig 2016 til våren 2017. Ifølge Røed er underslaget gjennomført på flere forskjellige måter.

ØKOKRIM: Økokrimseksjonen i Hedmark har etterforsket flere underslagssaker i år. Leder Richard Røed sier underslag skjer i alle samfunnslag. Foto: Linda Vespestad / NRK

– Blant annet har han fått sin arbeidsgiver til å kjøpe bil som ikke har eksistert, og deretter sørget for at betaling av denne såkalte bilen har gått til kontoer som han har kontroll over.

Røed sier den ansatte har hatt tillit hos arbeidsgiveren, og skal blant annet hatt kontroll over bilpark og telling av den.

– Han har manipulert regnskapet for å få ting til å se ut som det er skjønneste orden.

Tilstår

Mannens forsvarer Tore M. Famestad ønsker foreløpig ikke å uttale seg om saken.

FORSVARER: Advokat Tore M. Famestad er siktedes forsvarer, men vil foreløpig ikke kommentere saken. Foto: Mette Finborud Børresen / NRK

Siktede har vært inne til avhør hos politiet, og ifølge politiadvokat Røed har han erkjent de forhold han har blitt konfrontert med.

– Han fremstår som en angrende synder per i dag. Han skylder på økonomiske utfordringer privat som motiv for at ting ble som det ble, sier Røed.

En mann er siktet for heleri i samme sak ved at han skal ha stilt sin bankkonto til rådighet slik at bilselgeren overførte penger for det fiktive bilkjøpet til denne kontoen. Etterpå skal den medsammensvorne ha overført pengene til bilselgeren. Han har tilstått, ifølge politiet.

Bilfirmaet vil foreløpig ikke å kommentere saken.

– Underslag i alle samfunnslag

Etterforskningen er i en tidlig startfase, og politiet kan ikke utelukke at det dukker opp flere forhold.

Økokrim i Hedmark har den siste tiden etterforsket flere saker der betrodde personer har underslått penger fra sin arbeidsplass, lag eller foreninger.

– Politiet har registrert at i alle samfunnslag hvor det er muligheter for underslag så skjer det. Det gjelder foreninger, store bedrifter, idrettsalg, politikk, der folk har tillit og adgang til penger og den type ting, så skjer underslag. Mange faller for fristelsen. Det er dessverre altfor mange saker av den type slag, slik vi ser det, sier Røed.