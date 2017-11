Rettssak etter gullsmedran

I dag starter rettssaken mot en mann i 30-åra fra Litauen, som er tiltalt for ranet av en gullsmedbutikk for 776 000 kroner i Trysil i fjor. Ifølge tiltalen ble eieren slått, og bundet med tape. Saken går over to dager ken i Sør-Østerdal tingrett.