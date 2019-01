Billigere vei kommer ikke bilistene til gode

Til tross for billigere veg må bilistene betale 40 kroner per passering, og ender dermed opp med å betale nesten 80 prosent av det den nye vegen koster.

– Dette er et regelrett forsøk på landevegsrøveri. Det er på grensa til total frekkhet. Her putter staten pengene i egen lomme, sier Bente Elin Lilleøkseth, ordfører i Løten.

REAGERER: Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd i Hedmark (t.v) og Bente Elin LIlleøkseth, ordfører i Løten (Ap), mener bilistene bør få ta del av besparelsene på nye riksveg 3. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Hun mener at den 27 kilometer lange strekningen som skal åpne om to år, bør bli billigere også for bilistene. Hun får støtte fra Anne Karin Torp Adolfsen, som er fylkesråd i Hedmark.

– Det er et gedigent løftebrudd. Vi har hørt at bompengeandelen skal ned, og når det da blir 1,5 milliarder rimeligere, så forventer vi at det og skal komme folket og bilister til gode, sier hun.

Endres ikke

I den nye regjeringsplattformen lover regjeringen at lignende ikke skal skje på nye prosjekter i framtiden, men vil ikke endre dette på riksveg 3 som nå bygges ut. Samferdselsministeren innrømmer at bilistene på riksveg 3 må betale en større andel av det vegen koster.

INGEN ENDRING: Samferdselsminister Jon Georg Dale sier finansieringen av riksveg 3 blir som planlagt, men at de i fremtidige prosjekter vil sørge for at lignende ikke skal skje. Foto: Jon Bolstad / NRK

– Nå vet vi ikke hvor mye billigere dette prosjektet blir fordi det ikke er ferdig bygd, men hvis det blir såpass mye billigere enn det det er nå, så har vi sett at i kommende prosjekter så må vi gjøre dette annerledes slik at også bilistene får lavere bompengebelastning, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Strekningen som er på en av hovedvegene mellom Oslo og Trondheim skulle i utgangspunktet koste 7 milliarder kroner. 3,9 milliarder av dette skal betales med bompenger.

NAF reagerer

– Dette reagerer vi i NAF veldig sterkt på. Vi forstår godt at folk også reagerer på dette, det er dypt urimelig. Politikerne selger inn bompenger som et spleiselag mellom bilister og staten, og når den regningen da blir mindre enn de antok, så tar staten hele den besparelsen selv og lar ingenting går tilbake til bilistene. Det er urettferdig, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Hun mener regjeringen bør sørge for at prosjekter som blir rimeligere enn anntatt bør komme bilistene til gode allerede nå, ikke bare i framtiden.

– Den innrømmelsen som kommer i regjeringserklæringen bør sørge for at de rydder opp i denne saken som har oppstått nå. Den er en het potet i lokalmiljøet og de bør sørge for at bilistene får den besparelsen, sier Ryste.