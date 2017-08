Bildrapssak henlegges nok en gang

– Politiet har gjennomført en omfattende etterforskning i saken og med grunnlag i de nye etterforskningsskrittene som ble gjort etter at saken ble gjenopptatt av statsadvokaten, så finner politiet likevel ikke at vi kan føre bevis for at det er de siktede som har utført handlingen.

Det sier politiadvokat Bjørn Erik Pettersen ved Kongsvinger politistasjon.

Funnet i grøftekanten

Halvor Sva ble funnet i grøftekanten i Ullernvegen og døde kort tid etter av skadene. Foto: Jag Egil Løbak / NRK

I oktober 2012 ble Halvor Sva funnet sterkt forkommen i en grøft ved Ullernvegen i Sør-Odal. Han hadde blitt påkjørt. 64-åringen døde kort tid etterpå av skadene. Bilen som kjørte på ham stakk fra stedet.

Saken har vært etterforsket i to perioder.

Først ble to personer siktet for uaktsomt bildrap. Men politiet klarte aldri å finne bevis for at det var de to som kjørte på Halvor Sva. Siktelsen ble frafalt og saken henlagt.

Kan ikke bevise det

Våren 2016 fikk politiet nye opplysninger i saken og etterforskningen ble tatt opp igjen med full styrke . De to mennene som var siktet i første runde, ble siktet på nytt, sammen med en tredje person som inntil da hadde hatt status som vitne.

Politiadvokat Bjørn Erik Pettersen sier de ikke har funnet bevis for at det var de tre som har vært siktet som kjørte på Halvor Sva. Foto: Ann Kristin Mo

Alle tre ble siktet for uaktsomt bildrap eller medvirkning til dette.

Men heller ikke denne gangen klarte politiet å finne tilstrekkelige bevis, så nå er siktelsene mot de tre frafalt og saken henlagt på nytt. Det har statsadvokaten bestemt.

– Saken er endelig avgjort for de tre, slik saken står nå, sier politiadvokat Bjørn Erik Pettersen.

Lettet

Advokat Aina Helene Tvengsberg har forsvart en av de tre som har vært mistenkt i saken og forteller at han er lettet nå.

– Han er lettet over at statsadvokaten på nytt har henlagt siktelsen mot ham og er overbevist om at saken nå har fått sin endelige avgjørelse, sier Tvengsberg.

Hvis saken skal bli gjenopptatt for tredje gang må det komme nye, betydelige bevis i saken, sier Bjørn Erik Pettersen.