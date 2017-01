Brannen startet i et bolighus, og spredte seg deretter til det fredede bygget. En bibel fra 1684 og brev fra Fridtjov Nansen er blant de tapte gjenstandene. Etterforskningen har så langt ikke avklart hva som var brannårsaken.

Ingen personer kom til skade i brannen, som ble oppdaget av en tilfeldig forbipasserende ved 03.30-tida.

Etter forespørsel fra NRK har familien nå frigitt flere bilder fra gammelstua. De viser en rekke antikviteter av høy verdi.

I slekta gjennom 13 generasjoner

Gården er fra 1575, og har vært i familiens eie i 13 generasjoner. Eierne var bortreist på nyttårsfeiring da de fikk beskjed om den dramatiske brannen.

Flere hundre antikviteter gikk tapt, men Torunn og Sæming Hanestad sier at biblene fra 1600-tallet er blant de tyngste tapene.

– Vi er helt lamslåtte etter brannen. Dette var et av de fineste museene i Østerdalen, sier Torunn og Sæming.

Vil lage fotominnebok

De to har tidligere ikke ønsket å publisere noen bilder av frykt for tyveri. Nå er det en helt ny situasjon, og nå er det minnene som er viktige.

– Det er forferdelig trist at den historieoverføringen som denne stua representerer, nå er borte. Men nå skal vi lage en fotominnebok, både i papir og digitalt, der vi forteller noe av historien, sier Sæming Hanestad.

Kulturhistoriker Sjur Harby sier at brannen på Hanestad er tragisk fordi det var svært verdifulle antikviteter som gikk tapt.

– Sprinkleranlegg ikke nødvendigvis riktig

Kulturhistoriker Sjur Harby. Foto: Jan Egil Løvbak / NRK

– Er sprinkleranlegg løsningen?

– Det er svært kostbart og teknisk komplisert å bygge et slikt anlegg. Det er heller ikke sikkert at det hadde vært den beste løsningen. Vann kan ofte gjøre like mye skade som brann.

– Hva er ditt råd til eiere av slike bygninger?

– Eierne bør sjekke alle tenkelige brannkilder, enten det er ovner eller elektriske anlegg. Ta kontakt med folk som har kompetanse på brannsikring for å finne ut hva som er de riktige tiltakene for de aktuelle bygningene.