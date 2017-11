Bilbrann i Redalen

Hafjell kan miste X-Games

X-Games er i forhandlinger med Bærum kommune om arrangementet i 2018, melder VG. Det betyr at det flyttes fra Hafjell, som hadde det i vinter. Daglig leder i Hafjell, Odd Stensrud, sier til NRK at det blir krevende å arrangere X-Games like bra som sist, blant annet på grunn av NM i alpint, men at de håper å få arrangemenetet tilbake senere.