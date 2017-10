Reiselivspris til Trysil

Destinasjon Trysil og Trysil Bike Arena har vunnet reiselivsprisen for 2017. Destinasjonen får prisen for sykkelsatsingen i Trysilfjellet som er bygd opp over tre år. Juryen skrev blant annet i sin begrunnelse at anlegget er unikt i Skandinavia og gir en tilrettelagt opplevelse for hele familien.