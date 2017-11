5.240 sauer tatt av rovdyr

Bønder i Oppland har søkt erstatning for 5.240 sauer og lam som er tatt av rovdyr i år. Over 2.300 av dem er tatt av jerv, men ulven utgjorde en større andel enn vanlig etter angrepene på Hadeland og Toten i sommer. Tallene for Hedmark er ikke klare.