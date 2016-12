Ber Stortinget rydde opp

Samtlige ordførere i Gudbrandsdalen krever at Stortinget går inn og rydder opp etter klima- og miljøministerens avgjørelse om nei til lisensjakt på inntil 32 ulver i Hedmark. Ordførerne skriver i et brev til statsråden at beslutningen er uakseptabel.