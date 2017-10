Ber om tips etter slagsmål

Politiet er på utkikk etter flere personer etter et slagsmål på Lilletorget på Lillehammer natt til søndag. To personer ble kjørt til legevakta og en av dem har fått alvorlige skader i ansiktet etter slagsmålet.

– Det er etter hva jeg kjenner til ikke snakk om brudd, men skader i bløte deler, sier operasjonsleder ved Innlandet politidistrikt, Marianne Bruun.

Stakk av

Det begynte med at to menn føk i tottene på hverandre ute på byen. Da de to tilsynelatende hadde lagt striden bak seg, kom allikevel en gjeng som både slo og sparket den ene mannen.

Da politiet kom ti stedet hadde de fleste stukket fra stedet. Men vitneutsagn gjorde at de kunne fortsette letingen gjennom natten.

Tre av dem som skal ha vært involvert i saken ble senere funnet på ei hytte på Hafjell. De ble brakt til arresten på Hamar og vil bli avhørt i løpet av dagen.

Ønsker tips

Politiet har foreløpig ikke klart å finne ut av forholdene rundt hendelsen på Lillehammer og ønsker å komme i kontakt med eventuelle vitner til det som skjedde.

Ifølge GD er den fornærmede fra Lillehammer, mens gjengen er fra Kongsvinger-området.