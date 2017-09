Ber om fengselsstraff etter innbrud

Aktor Henning Klauseie mener de to mennene som er tiltalt for å stå bak et 20-talls hytteinnbrudd i Trysil og Solør i fjor bør dømmes fengsel i henholdsvis tre år og to år og ni måneder. Saken mot mennene ble avsluttet i Sør-Østerdal tingrett i dag.