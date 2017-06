Ber kundene handle hos konkurrenten

Næringslivet i Folldal kjenner på kroppen at folketallet synker. Nå er det rundt 1600 innbyggere igjen i kommunen. For ikke lenge siden ble bensinstasjonen automatisert. Det er kun tre spesialforretninger igjen i sentrum. Innehaveren på Joker, Marie Lillekroken, bestemte seg for å gjøre noe drastisk.

– Støtte hverandre

PLAKAT: Denne plakaten står i vinduet på Joker. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Folldal er en veldig liten bygd og vi er opptatt av å ta vare på alle. Så vi lagde en plakat angående blomstersalg i butikken. Vi reduserer salget betraktelig fordi i Folldal har vi en spesialbutikk hvor du kan skaffe de blomstene du vil, sier Lillekroken.

Hun mener at i ei bygd som Folldal så må folk stå sammen.

– Vi kan ikke sitte på hver vår tue. Vi må passe på at alle har muligheter. Nå har vi akkurat mistet bensinstasjonen vår og fått en automatstasjon og mistet en arbeidsplass. Derfor er det viktig å støtte opp de spesialforretningene som er igjen.

Har vurdert å slutte

TATT AV: Mona Åsen og Heidi Kristoffersen er glad for drahjelpen fra konkurrenten. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

På Monas Kvist og Kvast er det mange kunder fredag formiddag.

– Men det er ikke det hver dag. Det er mange stille dager, forteller daglig leder Mona Åsen.

Akkurat nå er sommersesongen i gang med uteplantesalg og bursdager. Men utfordringa er å få et overskudd til å leve av.

I fjor høst telte hun på knappene om hun skulle gi seg etter 20 års drift. Men nå har hun altså fått drahjelp av konkurrenten. Da hun ville takke på Facebook tok det helt av:

– Nå er det mye over 300.000 som har sett det og over 1000 som har delt det, og vi har fatt masse mailer, forteller hun.

Hun synes det hele er svært artig:

– Det er så bra at folk våkner litt i forhold til samarbeid. Norge er ikke så stort og vi har mange små bygder. Jeg tror vi begynner å tenke litt på hverandre og ikke tråkke ned hverandre. Vi kan ikke være så amerikanske at vi må ha alt under ett tak. Det lille koselige og sosiale er noe å ta med seg videre, mener hun.

Marie Lillekroken har også fått mange positive tilbakemeldinger:

– Det er mange positive tilbakemeldinger. Folk syns det er et fint tiltak for bygda vi har satt i gang.