Politiet meiner at faren i 40-åra tok livet av sonen før han tok sitt eige liv.

– Vi stiller med det vi har av støtte for å ta vare på medelevane når dei kjem på skulen i morgon. Både skulehelseteneste, psykolog og kriseteamet er mobilisert, seier skulesjef i Elverum kommune Tord Arnesen.

Sundag ettermiddag skal skuleleiinga møtast for å leggje ein plan for korleis dei best mogleg kan ta imot elevane måndag morgon.

– Vi er oppteke av å informere best mogleg og at det skal vere rom for sorg og spørsmål, seier Arnesen.

– Openheit er det beste rådet

Rektor ved Elverum ungdomsskole sende sundag ut ei melding om at elevane skal møte opp i klasserommet til vanleg tid i morgon for å få informasjon om det som har skjedd.

Skulesjef Tord Arnesen seier at det viktigaste rådet dei har til foreldre og føresette er å prate opent om det som har skjedd.

– Snakk med barna. Ikkje overdramatiser og gjer det større, men snakk om det som har skjedd og at det er eit ekstremt tilfelle. Det er viktig å snakke om det på ein ordentleg måte, slik at dei ikkje går rundt og lurar på noko.

Leiar Unni Hågensen i det psykososiale kriseteamet ber folk som ynskjer hjelp ta kontakt.

– Vi er klare til å bistå dei som treng det. Dersom det er nokon som føler at dei treng hjelp frå oss så skal dei tak kontakt med legevakta, som igjen kontaktar oss, seier ho til Elverum kommune sine nettsider.

Elverum kommune sine råd til foreldre og føresette Ekspandér faktaboks Snakk med barn og unge om det som har skjedd. De barna har nærmest seg, foreldre og foresatte, er de som kjenner barna best.

Snakk med barna slik du pleier i forhold til alder, modenhet og personlighet. Bruk ord og uttrykk du vet har forutsetninger for å forstå.

Det som har skjedd er helt uvanlig, og barnet skal følge seg trygt.

Bruk god tid og vær oppmerksom. Husk at barn gjerne går inn og ut av samtaler, så vil de ikke mer og plutselig vil de snakke igjen, så vær tilgjengelig over tid.

La barnet snakke. Bekreft følelser. Forklar at det er greit med mange forskjellige reaksjoner.

Foreldre og foresatte er helt sentrale for barnas mestring av alvorlige hendelser. Ved å berolige og gi god nok omsorg og informasjon, skaper de trygge rammer for barn og unge. Kjelde: Elverum kommune

To bygder i sorg

Faren og 13-åringen melde flytting til Elverum frå ei anna kommune i Hedmark i fjor haust. I deira tidlegare heimkommune Nord-Odal blir det halde opent hus med kriseteam, prest og skule sundag kveld.

– I utgangspunktet er det ei open dør for folk som ynskjer å prate saman etter at ei tragisk hending har skjedd. Vi ynskjer å gje folk høve til å vere saman når noko så spesielt har skjedd, seier ordførar i Nord-Odal Lise Selnes.

Ho fortel at dei nå arbeider med å førebu korleis elevar i Nord-Odal skal takast i mot når dei kjem på skulen i morgon.

Lokalt politi og Kripos har i helga gjort undersøkingar på funnstaden. Begge dei døde er sendt til obduksjon, og det er venta at ein foreløpig obduksjonsrapport vil kome tysdag.

– Vi vil framleis jobbe med denne saka for å få kartlagt alle forhold rundt dødsfalla, sa politiadvokat Kaja Løhren Borg i Innlandet politidistrikt til NRK laurdag kveld.

Politiet ynskjer ikkje å gå nærmare inn på dødsårsak eller kven som melde frå til politiet om dødsfalla.