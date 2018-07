Ber bilister passe seg for Monsen og gjengen

I morgen starter Monsen minutt for minutt i Jotunheimen. Mange har fulgt eventyrerens vandring på Hardangervidda, og det ventes at mange møter opp når han skal ta fatt på et nytt fjellområde. Turfølget starter på Bøvertun og skal videre til Sognefjellshytta. For å starte turen dit må de bevege seg litt på fylkesveg 55.

– Der er det 80-sone og uoversiktlig der, sier førstebetjent ved Lom lensmannskontor, Jonny Gundersen.

Han oppfordrer derfor folk som skal kjøre på vegen om å ta det med ro og kjøre forsiktig i området rundt Bøvertun.

– Jeg vil gjerne oppfordre alle som skal kjøre den vegen om å kjøre forsiktig, for på Hardangervidda flokka folk seg rundt Monsen, og vi vil jo alle at dette skal gå bra, sier han.

Smal veg

Det er ventet mye trafikk i fjellet på grunn av innspillingen, og Gundersen påpeker at det ikke er mye plass på vegen.

– Vegen er jo smal og til dels svingete i det området der. Det er bergskråning på innsiden av vegen, og elv på utsiden, så hvis det blir mye folk i veien så ber vi bilistene ta hensyn til det, sier Gundersen.

SMALT: Vegen er smal, og det er bergskråning på innsiden av vegen, og elv på utsiden. Foto: THOMAS HELLUM / NRK

Prøver å unngå vegen

Prosjektleder for Monsen minutt for minutt, Thomas Hellum forteller at de skal gå så lite som mulig på fylkesvegen.

PROSJEKTLEDER: Thomas Hellum er prosjektleder for Monsen minutt for minutt, og sier de skal gå så lite som mulig på vegen. Foto: Ole Kaland / NRK

– Vi starter litt sør for Bøvertun, og så går vi opp på en kolle på siden av vegen, så vi skal ikke samle folk på fylkesvegen, sier han.

Det vil likevel være mennesker på vegen før de starter turen.

– Det blir jo litt folk når busslassene skal tømmes, sier Hellum.

Forrige uke gikk Lars Monsen på Hardangervidda, og denne uka går altså turen til Jotunheimen. Der skal turfølget gå fra Bøvertun i morgen for så å ende opp på Svalheim gard i Øvre Årdal på søndag. Deretter går turen videre til Vesterålen og Indre Troms de neste ukene.

Turen fra Bøvertun starter i morgen klokka 11, og alle kan være med på eget ansvar.