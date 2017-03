Bekymret for gatehundens framtid

– For oss virker det som om dette forslaget kun er basert på at de ikke har lyst til å ta inn hundene fordi de er gatehunder, sier Storm.

Marianne Storm er kommunikasjonsansvarlig for IARA. En organisasjon som jobber med å ta vare på og redde hjemløse og skadde hunder fra Spania. Hun har selv adoptert sine firbente venner derfra, noe som vil bli nesten umulig for andre fremover.

Senterpartiet kom met et forslag å forby importering av gatehunder fra utlandet til Norge. Tverrpolitisk enighet om at regelverket skal strammes inn,fører til at det blir næmest umulig å importere gatehunder fra utlandet.

– Dette vil føre til at ekstremt mange hunder ikke får den hjelpen og omsorgen de trenger, noe som er veldig trist og provoserende, sier Storm.

Kan føre til økt smugling

Siden 2014 har IARA jobbet med å hjelpe folk til å adoptere en hund som ikke har fått en god start på livet. Et importforbud vil føre til at organisasjoner som denne, ikke vil kunne fortsette arbeidet med adopsjon.

ROMANIA: Gatehunder fra land som Romania og Spania vil bli vanskelig å importere til Norge. Foto: Per Foss / NRK

– Vi er for at regelverket kan bli strengere, men vi mener at et totalforbud ikke er rettferdig for verken hundene eller oss som jobber mot det, sier Storm.

Marianne tror at de som ønsker å redde en hund fra utlandet, vil klare å gjennomføre dette tross forbud. Smugling og ulovlig import over svenskegrensa tror hun kan bli fremtidige konsekvenser av et importforbud til Norge.

– Dette blir ekstremt dumt, når hundene heller kunne blitt kommersielt innført slik at de kunne hatt oversikt og kontroll på hundene som kommer inn i landet, sier storm.

Norge med unik hundehelse

– Fra et veterinærståsted så må jeg si jeg er veldig fornøyd med at det nå går mot et importforbud av gatehunder, sier Roy Leirvik.

Han jobber til daglig som smådyrsveterinær hos Anicura dyreklinikk i Elverum. Leirvik har tidligere tatt imot såkalte gatehunder på sitt operasjonsbord med alvorlige sykdommer. Veterinæren mener forbudet er positivt for hundehelse i Norge

– Jeg vet at denne saken er omstridt, men jeg mener jo at vi beskytter oss selv mye ved å ikke ta inn hunder fra sydlige strøk til Norge, sier Leirvik.

. Han mener det er bra at mennesker ønsker å hjelpe, men at det finnes andre gode måter enn å importere dyrene til Norge. Leirvik nevner blant annet at å hjelpe hunden der den befinner seg, eller å hjelpe dyr som lider her i Norge er gode måter.

– I Norge har vi en unik hundehelse, som vi må gjøre alt for å ta vare på den. Ved et importforbud forebygger vi at den blir svekket, sier Leirvik.