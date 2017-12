Bekymret for de minste barnevernstjenestene

Tallene kommer fram i en ny barnevernsmonitor, som skal offentliggjøres torsdag morgen.

Med monitoren har man i følge Bufdir for første gang data og statistikk på interkommunalt nivå. Det blir stadig flere interkommunale samarbeid, men fortsatt er mange av barnevernstjenestene svært små.

– Ustabile fagmiljøer

Det bekymrer direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), som blant annet mener at små barneverntjenester er mer sårbare for sykefravær og høy turnover.

– Vi ser også en sammenheng mellom tjenestens størrelse og tilgangen på forsvarlig hjelp etter kontortid, sier Trommald.

Hun mener videre at det i større fagmiljøer blir lettere å unngå inhabilitet.

– Det er en risiko at det ved små barneverntjenester blir ustabile fagmiljøer, og at det kan oppleves vanskelig å ta tak i tunge og vanskelige saker. Dette kan bli svært alvorlig for barn og unge som trenger hjelp, sier Trommald til NRK.

Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS sier det er viktig å ha i bakhodet at beredskapen løses ut fra lokale behov, og at selv om det er få ansatte enkelte steder er det andre instanser involvert utenom ordinær arbeidstid.

Hun mener kommunene er flinke til å tilpasse beredskapen til lokale forhold.

Dette er barnevernstjenestene i Norge som har tre eller færre ansatte:

Lurøy

Loppa

Rødøy

Sandøy

Måsøy

Forsand

Kvalsund

Aremark

Gildeskål

Hasvik

Bjerkreim

Hattfjelldal

Siljan

Sørfold

Sande

Grane kommune

Ibestad

Vik

Flakstad/Moskenes

Smøla

Ballangen

Karasjok

Karlsøy

Lesja

Lyngen

Nordkapp

Vardø

LITEN TJENSTE: Marita Lindbom er leder i barnevernstjenesten på Lesja, som har totalt tre ansatte. Hun mener at de har et godt arbeidsmiljø og at det både er fordeler og ulemper ved å være små. Foto: Alexander Nordby / NRK

Møter på klientene på fritida

– Det å få fram flere faglige vurderinger, og å kunne diskutere med flere kollegaer, er en utfordring når vi er så få, sier Torhild Helle, barnevernspedagog i Kvalsund i Finnmark.

Kvalsund kommune har to ansatte i barnevernet. Torhild Helle har tidligere jobba i barnevernstjenesten i Bergen.

– Det var en stor overgang å komme hit til Finnmark. Men det er både positive og negative sider slik jeg ser det. Det er små forhold her, både med tanke på klienter og kolleger. Man var mer anonym i Bergen. Samtidig kommer man lettere i kontakt med folk og samarbeidspartnere her i nord, sier Helle.

På Lesja i Oppland er de tre ansatte i barnevernet. Leder Marita Lindbom mener det både er fordeler og ulemper med å være en liten tjeneste.

– Vi har et svært godt arbeidsmiljø og har veldig lite sykefravær. Det er samtidig slik at vi møter på klientene våre i 17. maitoget, på butikken og på foreldremøter. Men dette kan nok oppleves trygt for noen også, tror hun.

KRITISK: Reidar Hjermann mener at barnevernet burde vært samlet på statlig eller regionalt nivå, og gjerne i sammenheng med familievernkontorene. Hjermann var Barneombud fra 2004-2012. Han arbeider nå i barne- og ungdomspsykiatrien, og som sakkynding psykolog i saker angående barn i norsk rettsvesen. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Hjermann: – Kommuner bør ikke drive med barnevern

Tidligere barneombud Reidar Hjermann er i likhet med Bufdir kritisk til de små tjenestene. Han mener at kommunene ikke bør ha ansvar for barnevern i det hele tatt, fordi tjenesten krever så stor grad av spesialkompetanse.

– Kommuner bør drive med saker som angår det store flertallet i en kommune, slik som skoler og eldreomsorg, sier han.

Hjermann mener at barnevernet burde vært organisert regionalt, og gjerne i sammenheng med familievernkontorene.

– Noe av barnevernet er organisert på statlig nivå under Bufetat i dag. Jeg mener at hele barnevernstjenesten burde vært samlet her, slik at man får en mer spesialiert og spisset kompetanse som samlet sett skal nå en liten del av befolkningen, sier Hjermann.