De er unge og dyktige skikjørere. I sosiale medier deler de bilder og videoer av seg sjøl og venner i alpinbakken uten hjelm.

– Jeg synes det er mest komfortabelt å kjøre uten. Jeg er ikke mot å bruke hjelm, men det må være valgfritt, sier Michale Williksen, som driver nettstedet Afterbang, et skimagasin for dem som driver med freeskiing.

Det er en holdning som bekymrer de som driver alpinanleggene. I Norges største alpinanlegg, Trysilfjellet, går de nå ut med en advarsel.

Michael Williksen (til venstre) sammen med den danske freestyle-utøveren Rasmus Dalberg. Foto: Maya Casier

– Jeg tror ikke de ser konsekvensen av hva som kan skje når de kjører uten hjelm. Risikoen for å bli alvorlig skadet er stor, sier driftssjef i Trysilfjellet Jan Lindstad.

Frykter smitteeffekt

Han sier de har sett en økende tendens de siste åra der en liten, men ikke ubetydelig gruppe velger bort hjelmen.

BEKYMRET: Jan Lindstad liker ikke at unge, dyktige skikjørere dropper hjelmen når de ferdes i alpinbakken. Foto: Anne Næsheim / NRK

Lindstad kaller dem trendsettere. De er dyktige på ski og bruker helst anleggets park, som er tilrettelagt for hopping og triksing. Mange av dem har egne blogger og hjemmesider. Lindstad sier de frykter en smitteeffekt.

– Når yngre ser at disse kjører uten hjelm, tror de at det skal være sånn. Og det skal det ikke.

Alpinanleggenes landsforening sier de er kjent med problemet. De jobber for at alle i alpinbakken skal bruke hjelm. Daglig leder Camilla Sylling Clausen synes det er problematisk at noen unge trendsettere ikke gjør det.

– Mange av dem er flinke til å blogge og inspirere, og har en stor følgermasse. Og det er en utfordring for oss at de jobber mot noe vi jobber for, sier Clausen.

Hun sier alpinanleggene frykter alvorlige ulykker, og at hjelmbruk er viktig for å forebygge skade.

– Må få velge sjøl

Camilla Sylling Clausen Foto: Alpinanleggenes Landsforening

Michael Williksen er ikke enig i beskrivelsen av at de jobber mot hjelmbruk.

– Folk må gjerne bruke hjelm. Det viktige for oss er valgfriheten, sier han.

På nettsiden sin har han flere innlegg der han begrunner hvorfor han ikke bruker hjelm.

– Er du ikke redd for å bli skadet?

FORBILDER: Michael Williksen sier han ikke er mot hjelm, og at han sjøl finner frem hjelmen hvis han skal gjøre høye hopp eller avanserte triks. Foto: Scott Kvitberg

– Jeg er en dyktig skikjører, så jeg føler ikke at sjansen for at jeg plutselig ramler på hodet er så stor. Dessuten er det ikke sånn at alle triks er vanvittig farlige. Har du tatt en backflip hundre ganger, lander du som regel på beina, sier Williksen.

Men ifølge kommuneoverlege i Trysil, Hanna Rydlöv, er hodeskader en av de vanligste skadene i alpinbakken. Fordi de fleste bruker hjelm, er det få alvorlige hodeskader.

– Vi behandler i hovedsak lettere hodeskader, men hvis folk ikke hadde brukt hjelm tror jeg vi hadde sett flere alvorlige skader som kraniebrudd og hjerneblødning, sier hun.

ADVARER: I parkanlegget i Trysil er det satt opp skilt med oppfordring om å bruke hjelm, men ikke alle følger det rådet. Foto: Anne Næsheim / NRK

Ikke aktuelt med hjelmpåbud

Det er frivillig å bruke hjelm i de fleste norske alpinanlegg. Også i Trysil.

– Vi har diskutert å innføre et hjelmpåbud, men kommer ikke til å gjøre det, sier Lindstad.

Han mener et påbud vil være vanskelig å håndheve, og håper de klarer å overbevise de som ikke bruker hjelm ved å snakke om farene.

Michael Williksen mener påbud er en uting og står fast ved at hjelmbruk må være frivillig.

– Hva folk velger å bruke som hodeplagg i bakken, må være opp til hver enkelt, sier han.