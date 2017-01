Beklager utsagn i ulvedebatt

Direktør Stein Lier-Hansen (bildet) beklager overfor Halvor Sveen og seerne at han mistet besinnelsen under den opphetede ulvedebatten på Debatten på NRK i forrige uke, skriver Østlendingen. I debatten sa Lier Hansen dette til Halvor Sveen: – Jeg er ikke fanatiker som deg og er heller ikke tatt for tjuvjakt.