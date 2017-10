Barns lek med lighter førte til brann

Politiet fikk beskjed om brannen ved 13-tida via brannvesenet. Da fikk de melding om at det brant i en bolig i et rekkehus i Myrvangvegen i Stange.

Beboerne kom seg ut av huset på egen hånd.

Lekte med lighter

Ifølge politiet startet brannen da en femåring lekte med lighter.

– Brannen startet i et soverom i andreetasje. Det viste seg at det var en gutt på fem år som hadde gjemt seg i et klesskap og lekte med en lighter. Dette førte til at det tok fyr i en genser, sier operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Kjartan Waage.

Det begynte også å brenne i andre ting som lå i skapet. Barnet og de andre i huset kom seg ut, men måtte få hjelp av brannvesenet til å slukke brannen.

Tatt med til sykehuset

Barnet fikk ingen skader, men kan ha fått i seg noe røyk, derfor valgte ambulansepersonell å ta med seg barnet til sykehuset for en nærmere undersøkelse.

– Ting tyder på at det har gått bra med gutten, men han ble tatt med til en undersøkelse for sikkerhets skyld. Dette skjedde i den midterste boligen i et rekkehus, hvis brannen hadde fått utviklet seg hadde det vært fare for at brannen kunne spredd seg til de to andre boligene, men det gikk heldigvis bra, sier Waage.

Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen i huset.

Huset fikk en del vannskader under slukkingen, og er ikke beboelig.