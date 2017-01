Barnehage lager sin egen snø

Snøen har ikke akkurat lavet ned over Hamar i vinter. Dette har vært til stor fortvilelse for barna i Hvitveisen barnehage på Børstad som har brukt vinteren i frosne sandkasser og speilblanke lekeområder.

Savnet etter snø har vært så stort at lederen i barnehagen til slutt gikk til anskaffelse av en snøkanon.

– Jeg ble så lei av å vente på snøen, ungene får ikke gått på ski og de får ikke akt slik man skal på vinteren. Så derfor kjøpte vi en snøkanon og satte i gang med å lage et «winter wonderland». Foreldre og unger er kjempeglade så responsen har vært utrolig god. Når ungene er glade er jeg glad, smiler barnehagestyrer Inge Lise Pettersen.

– Drømmer om snøborg

Den kreative barnehagestyreren koblet systemet sammen og brukte mye tid i helga på å få det på plass. Nå er mesteparten av uteområdet hvitt og leken går for fullt.

– Jeg tar vann fra en høytrykksspyler og luft fra en luftkompressor og kobler det mot snøkanonen. Når vann og luft møtes, blir det snø, akkurat som oppe i himmelen. Ungene drømmer om snøborg, så vi får se hvor langt vi drar det, forklarer Pettersen.

Hun fant pengene på en gammel konto der formålet var å finne noe som gagnet unger i alle aldre i barnehagen. Snø var et formål som passet ypperlig og dermed kom finansieringen på plass.

Kostet 12 000 kroner

Hele herligheten kom på totalt 12 000 kroner og både små og store mener det er verdt hver krone.

– Nå kan vi ake og sånt. Vi liker også å lage snøborg og snømann. Tidligere var det bare is her. Nå gjør det ikke noe at det ikke har snødd på naturlig måte, for endelig kom det snø i barnehagen likevel, sier Gina Victoria Johannesen og Caroline Finstad.