Lillehammer litteraturfestival 2017 inviterer til mørke kapitler i barnebokverdenen, og Cafe' Stift fylles opp av folk som frivillig ønsker å høre om vonde fortellinger. Tema er incest.

Illustratør Svein Nyhus og forfatterkona Gro Dahle viser og snakker om barneboka Blekkspruten (2016). Den handler om ei lita jente og storebroren som forgriper seg på henne. Barnebokparet ønsker å få praten i gang om det vi helst ikke vil ta tak i.

LEK OG ALVOR: Forfatter Gro Dahle og illustratør Svein Nyhus er opptatte av å få barnas vonde fortellinger frem i lyset. De ser ingen grenser for hva de kan lage bøker om for barn. Foto: Ruth Barsten

Hver tiende gutt og hver femte jente blir utsatt for seksuelle overgrep hvert år i Norge. 30% av overgrepene blir begått av barn og unge under 18 år med skadelig seksuell adferd. Mary Ann Oshaug, daglig leder for Incestsenteret i Vestfold

– Barn trenger ord på det vonde. Det er jo de som er der, inni disse kottene og mørke skyggene. Hvis de ikke kan lese om det, får ikke barna ord på hva som er trygt og utrygt, hvor grensene går, sier Gro Dahle engasjert.

Er det så lurt å skrive en bok om incest for barn?

Å lage bøker som viser barna at de ikke er alene, er hovedmotivasjonen for både Dahle og Nyhus. – Det å være alene om incest er verre enn å vite at andre opplever det.

Gro Dahle har møtt barn som har lest både Sinna mann om familievold og Blekkspruten om incest. – De spør meg direkte om hvordan jeg kunne vite om dem:

«Hvordan visste du at jeg har det slik? Har du snakket med mamma ...?»

BARNEBØKER OM OVERGREP: Forfatterne Gro Dahle (til venstre) og Marit Hoem Kvam med hver sin billedbok med alvorlig budskap skjult i tegningene. Foto: Ruth Barsten / NRK

På scenen står også Marit Hoem Kvam som skrev barneboka Filiokus og Blåmann-Klåmann i 2012. Hun skrev voksenveiledning bakerst i boka. – Foreldre må våge å snakke om alvorlige tema med barna og gi dem ballast til selv å ta signalene og handle hvis noe skulle skje dem, sier Hoem Kvam.

Er du utsatt for overgrep, men har ingen å snakke med?

Konferansier og ordstyrer på scenen er Guri Fjeldberg, en litteraturkritiker som selv har følt overgrep på kroppen. – Jeg hadde en pedofil bestefar og har ufrivillig blitt ekspert på incest, sier hun som har spesialisert seg på å anmelde barnebøker.

TEGNINGER SIER MER ENN ORD: Illustrasjonene til Svein Nyhus i boka Blekkspruten viser storebroren i sofaen og lille Gullet og foreldrene. Foto: NRK

Da bokanmelder Fjeldberg leste boka Blåmann-Klåmann for 1.-klassinger, svarte halvparten av dem at de ikke trodde det fantes slike klåmenn i virkeligheten. – Det er brutalt, men hvis du skal fange kjernen i incest, så må barnebokforfatterne våge å la en kjærlig omsorgsperson bli overgriperen, sier Guri Fjeldberg.

«Rekk opp hånda alle som har tatt på tissen til pappa»

Svein Nyhus kikker ertelysten utover festivalpublikummet og forventer neppe synlig reaksjon. – Jeg ønsker å tenne en ild og skape debatt om overgrep, sier han mens han viser symboltunge illustrasjoner i Blekkspruten-boka på storskjerm.

Mange barn sliter med mye skam. Det er bare å sette i gang å prate om familievold, incest og porno. Det er målet med disse barnebøkene. Gro Dahle, barnebokforfatter

Gro har mere alvorstrøbbel å by på. I august er hun klar med boka Sesam-sesam, ei barnebok om pornografi. Illustrert av datteren deres Kaia Dahle Nyhus.