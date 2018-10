Det var avisa Fjuken som først omtalte hendelsen.

– Det kan være snakk om livstruende skader, sier operasjonsleder Per Solberg i Innlandet politidistrikt.

Politiet fikk melding klokka 17:15 om at en jente var alvorlig skadet etter en påkjørsel. Hun ble fraktet direkte til Ullevåll med luftambulanse.

– Hva vet dere om hendelsesforløpet?

– Det kan se ut til at en bil har blitt parkert, og begynt å trille etter at føreren hadde forlatt kjøretøyet. Barnet skal ha vært bak bilen, og havnet under. Hva som har skjedd utenom er det for tidlig å si noe om, sier Solberg.