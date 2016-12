Stadig færre strømløse

Nå er cirka 300 av Eidsivas kunder i Hedmark og Oppland strømløse, de fleste i Ringsaker og Gjøvik. Over 18 000 Eidsivakunder var uten strøm i natt. De fleste strømbruddene skyldes at vind har blåst trær over strømlinjene, melder Eidsiva.