Balke stilles ut i verdensmetropolen

Peder Balke (1804–1887) var ingen anerkjent maler i sin tid, men da han for drøyt to år siden ble utstilt i National Gallery i London, ble han med sine motiver og maleteknikk en del av verdenskunsten. I London fikk nærmere 250.000 besøkende se hans landskapsmalerier fra blant annet Nord-Norge.

Nå står New York for tur

– Dette er nydelige landskap som tar pusten fra oss. Jeg liker maleriene til Balke fordi det ikke er helt opplagt hva han vil fortelle, sier Alice Borm fra Bronx. Hun studerer et maleri der hun ikke er helt sikker på om det er sol eller måne. Hun er på utstillingen sammen med sønnen sin.

– Landskapene og lyset er imponerende, sier Michan Borm.

LIKER LYSET: Alice og Michan Borm fra Bronx liker maleriene til Peder Balke. Maleriene stilles nå ut i New York. Foto: Joun Vang / NRK

De to er kunstinteresserte, og pleier ofte å gå innom på The Metropolitan Museum of Art. De hadde hørt om den nye utstillingen som har åpnet i disse dager.

Kurator Asher Miller fra The Metropolitan Museum of Art i New York har gledet seg til å stille ut bilder av den norske maleren på et av verdens fremste kunstmuseer.

– Balke er en kunstner som først og fremst har vært av interesse for private kunstsamlere i New York, sier Miller.

THE MET: The Metropolitan Museum of Art i New York, ofte bare kalt The Met, er et av verdens største og viktigste kunstmuseer. Foto: Jorun Vang / NRK

Ble imponert

Mange av dem som var innom utstillingen i helgen lot seg imponere av maleriene. Noen satte seg ned, studerte landskapene nøye og lot seg fascinere av lyset i maleriene.

Metropolitan Museum of Art stiller ut rundt 20 malerier av den norske kunstneren. Maleriene eies av to samlere i USA.

Selv om Balke vokste opp på Helgøya i Hedmark, bodde han flere år på Toten i Oppland. Flere av maleriene hans er inspirert av hans opphold i Nord-Norge.

Mandag kommer derfor en delegasjon fra Oppland og Finnmark til The Metropolitan Museum of Art i New York for å se maleriene stilt ut der.