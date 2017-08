- Urettferdig, sier Therese Johaug

Therese Johaug er usikker på motivasjonen for å komme tilbake som langrennsløper. Det sa hun på pressekonferansen i Seiser Alm i Italia i dag. Johaug fikk i går beskjed om at hun utestenges i 18 måneder fra idretten. Hun presierer at hun har som mål å komme tilbake i langrennssporten.