– Dette er en gjennomgående streng dom, og mindretallet tok jo dissens på flere av punktene. Vi kommer derfor til å anke, sa Danielsen etter at dommen falt i Oslo tingrett i desember i fjor.

Han ønsket sin klient funnet frifunnet.

Men lagmannsretten har kommet fram til at de ikke vil behandle skyldspørsmålet på nytt. Straffeutmålingen på to og et halvt år og erstatningskravet på 11,3 millioner vil derimot bli behandlet igjen.

Suspendert for seks år siden

Aktor krevde tre års fengsel, og fikk medhold fra Oslo tingrett i to og et halvt år for den tidligere banksjefen, som var tiltalt for grov økonomisk utroskap for vel 28 millioner kroner.

Banksjefen ble suspendert i juli 2011, og Økokrim tok ut tiltale i april i fjor.

FIKK MEDHOLD: Økokrim og politiadvokat Jens Halvard Bachke ba om tre års fengsel for banksjefen, og straffeutmålinga i tingretten ble nesten som de ønsket. Foto: Jorun Vang / NRK

Dette er saken:

Mannen hadde ifølge Økokrim, i nesten et helt år fra juli 2010 til juni 2011 innvilget til sammen 16 lån, kreditter og garantier til personer og selskaper med dårlig betalingsevne, og påført banken store tap.

Enkeltbeløpene skal ha variert fra 200.000 til nær fem millioner kroner.

Oslo tingrett mente at "det foreligger den nødvendige årsakssammenheng mellom disse tapene og tiltaltes utroskapshandlinger".

Banksjefen hevder imidlertid at han ikke tjente noe på utlånene selv.

– Nei, han mener han har fulgt bankens retningslinjer, og da stiller han seg uforstående til at han skal ha bedrevet grov økonomisk utroskap, sa forsvarer Per Danielsen da rettssaken startet i november i fjor.