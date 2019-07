Avlivet egen hund med øks – dømt til fengsel

«Hunden la seg ned foran tiltalte, og tiltalte hugde med en stor kløvøks mot nakken til hunden. Tiltalte hogg tre ganger så fort og hardt han kunne».

Slik beskrives hendelsen der en mann fra sør i Hedmark, sto tiltalt for å avlive sin syke hund på en måte som retten mener bryter med dyrevelferdsloven. Nå er mannen dømt til ubetinget fengsel i 75 dager.

I retten fortalte tiltalte at det virket som at lufta gikk ut av hunden etter det første hugget, men at han fortsatte med et par hogg til, for å være sikker på at hunden var død.

– Likte ikke å gå til veterinær

Den tiltalte forklarte at den over 13 år gamle Weimaraneren hadde dårlig syn, dårlig hørsel og stiv rygg og at den aldri hadde likt å dra til veterinær. Eieren hadde bestemt seg for å «la hunden få slippe» neste gang den ble syk.

Det ble den i fjor sommer. Den kastet opp og var stresset, peset og fant ikke roen.

I retten forklarte tiltalte at han tok kontakt med en veterinær i Kongsvinger for å få hjelp til å avlive hunden. Veterinæren skal ha vært opptatt.

Tiltalte fremsto som oppriktig opptatt av dyrevelferd og han hadde et nært forhold til hunden sin. Glåmdal tingrett

Beskrev hendelsen på Youtube

På Youtube-kanalen sin la tiltalte ut en video der han fortalte om hendelsen. I dommen bemerker retten at tiltalte der ikke forklarte at han hadde ringt til veterinær for å få bistand.

Utover dagen ble hunden sykere og begynte å hyle. Tiltalte kontaktet først en nabo som kunne komme med våpen, men naboen var på ferie og et stykke unna. En annen nabo var ikke komfortabel med å avlive en hund.

Hundeeieren besluttet derfor å avlive hunden på egenhånd.

I retten forklarte tiltalte at han følte han hadde to alternativer. Det ene var å kjøre over hunden med traktor eller avlive hunden med øks. Han valgte det siste alternativet.

Dyrevelferdslovens forskrift om avliving av hund og katt Ekspandér faktaboks Avliving kan bare foretas med: Skudd mot dyrets hjerne – fortrinnsvis med haglgevær, eventuelt annet dertil egnet skytevåpen – som avfyres på en avstand tilpasset det våpen som anvendes, og mens dyret er i ro. Avlivingen må foretas av person som er kyndig i bruk av vedkommende skytevåpen.

Elektrisk apparat som er godkjent av Mattilsynet, som kan sette vilkår for godkjenningen. Før godkjenning gis, må apparatet m.v. og eventuell installasjon av det være godkjent av de myndigheter som fører kontroll og tilsyn med materiell og apparater for elektriske anlegg og installasjon av slike.

Medikament eller annet giftstoff, herunder gasser. Slik avliving må foretas av veterinær eller med veterinær til stede. Veterinær kan ikke skrive ut resept på bedøvingsmiddel for at andre personer skal bruke det til avliving av dyr, f.eks. ved utlegging av åtegift.

Mener tiltalte fremsto reflektert

Retten mener tiltalte fremsto som oppriktig opptatt av dyrevelferd og at han hadde et nært forhold til hunden sin. Tiltalte hadde reflektert over hvilke konsekvenser det var for hunden å bli avlivet med øks, og han beskrev avlivingen som grusom for hunden.

Aktor Helge Andreas Eidsvaag mener saken er alvorlig, da hunden ikke er avlivet på det som regnes som «mest mulig skånsom måte». Foto: Linda Vespestad / NRK

I retten erkjente tiltalte forholdene, men erkjente ikke straffskyld.

– Saken er alvorlig på den måten at det foreligger brudd på både lovens bestemmelser om håndteringen av dyr, og ikke minst forskriftene som beskriver hvordan man skal foreta avliving av dyr på en mest mulig skånsom måte, sier politiadvokat, og aktor i saken, Helge Andreas Eidsvaag til NRK.

Forsvareren til den tiltalte var på ferie og vil ikke kommentere dommen.