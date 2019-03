Australiere bommet på Birken-datoen – fikk eget renn

Tre spesielle birkebeinere fra Melbourne og Brisbane i Australia, ble i dag ønsker hjertelig velkommen til Lillehammer.

Synshemmede Glenn Patmore og to ledsagere reiste helt fra andre siden av kloden for å gå Birkebeinerrennet. Australierne var ivrige etter å komme i gang med forberedelsene til arrangementet, som de trodde var nå til helgen. Det eneste problemet er at de har kommet en uke for tidlig. Flybillettene var nemlig bestilt ut fra en kalender som ikke var oppdatert med ny dato for rennet.

Får et minne for livet

– Det ble rett og slett feil for oss, sier Glenn Patmore.

Men ingenting er så galt, at det ikke er godt for noe. Til helgen får de tre et helt eget Birkebeinerrenn fra Rena til Lillehammer.

Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken, brukte ikke lang tid på å bestemme seg for hva han skulle gjøre i den spesielle situasjonen.

– Dette er jo et helt unikt tilfelle, og vi bestemte oss med en gang for at disse tre skulle få et minne for livet. Derfor arrangerer Birken et helt eget renn for dem, sier Torbjørnsen.

IVRIGE: Glenn Patmore og Beth Woods gleder seg til å gå på ski. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

De tre langtreisende skigåerne setter virkelig pris på gesten.

– Det kommer til å bli fantastisk, sier Beth Woods.

Glenn Patmore ser også fram til rennet, og konkurransemennesket i han øyner en sjelden pallplass.

– Vi synes egentlig det er herlig å få et eget renn! Vanligvis kommer jeg blant de aller siste når jeg deltar i europeiske konkurranser, men nå får vi jo første, andre og tredjeplass, sier Patmore med en smil om munnen.

Rekordmange utledninger

Selv om Birkebeinerrennet de siste årene har slitt med at færre nordmenn enn før har ønsket å gå rennet, har antall utenlandske deltagere vokst for hvert år. Til årets renn er det påmeldt omtrent 2000 utlendinger, og det er ny rekord. En fjerdedel av alle deltakerne er nå utenlandske statsborgere.

– At hver fjerde deltaker er fra utlandet, ser jeg på som utrolig flott, sier Eirik Torbjørnsen.

GLAD: Daglig leder i Birken, Eirik Torbjørnsen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han tror at årsaken bak de gode tallene ligger i historikken bak rennet. Historien om kongsbarnet på 1200-tallet er noe som fenger turister, samt tilbudet om å få gå på natursnø.

– Vi har hatt en bevisst strategi over flere år for å nå utenlandske turoperatører. Det bærer vi frukter av nå, sier Torbjørnsen.