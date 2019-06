Australias stjerneskudd er halvt norsk

– Jeg er veldig stolt av henne, sier bestemor Solaug Røstbakken (84).

I stua hjemme i Elverum viser hun fram et bilde av det australske kvinnelagets fotballtalent. Karly Røstbakken (18) er den yngste spilleren med spilletid i årets VM for Australia. Hun fikk sin debut med noen spilleminutter da Australia slo Brasil. I skjebnekampen mot Jamaica fikk hun spille hele kampen. I dag skal forsvarsspilleren være med på å stoppe Norges VM-drøm i åttendedelsfinalen.

– Jeg lærer spillet i internasjonal fotball, og må være fokusert gjennom hele kampen. Jeg skal gjøre min jobb, og nå ser vi fram mot kampen mot Norge, sa Karly etter kampen mot Jamaica.

ENTUSIASTISKE: Solaug Røstbakken og Jack Olav Røstbakken heier på Australia i fotball-VM. Foto: Anne-kari Løberg / NRK

Stort talent

Karly Røstbakken (18) har dype røtter i Østerdalen. Far, Jack Olav, vokste opp i Elverum. Sammen med sin australske kone Lisa, har de to barn med dobbelt statsborgerskap. Familien bodde et år i Norge da Karly var i barnehagealder, men foreldrene falt ned på at de heller ville bo «down under». Det er nok det Australske fotballforbundet glade for.

Karly er nemlig et helt spesielt talent som ikke begynte med fotball før hun var ti år gammel.

– Før dreide det seg om tennis, og kun det. Karly var fast bestemt på at hun kun skulle drive med én idrett om gangen. Og en trening i uka var nok, sier pappa Jack Olav Røstbakken. Han er en snartur på besøk hos sin mor i Elverum før han setter kursen mot Frankrike.

Da Karly bestemte seg for å spille fotball, ble det raskt klart at hun hadde spesielle anlegg for idretten. Tolv år gammel ble hun hentet som forsterkning til det jevnaldrende guttelaget i klubben.

Stortalentet spiller nå sin tredje sesong i den australske toppdivisjonen for Canberra United. Hun har trent og spilt kamper for det australske juniorlaget, men er helt fersk på seniorlaget.

TALENTFULL: Karly Røstbakken. Foto: Privat

– Målet hennes var egentlig OL neste år. VM 2019 har aldri vært et mål for henne, det trodde vi kom altfor tidlig, sier Jack om at Karly to uker før VM fikk beskjed om VM-billetten.

Norge må vike

Det er en idrettsglad familie som skal følge med på kveldens kamp. Karlys eldre bror, Sam Røstbakken, spiller fotball på nivået under eliteserien for herrer i Australia. Han flytter til Molde for å studere til høsten.

Pappa Jack var innom flere lag i Norge før han flyttet til Australia, blant annet Narvik Nord i toppen av 2. divisjon på slutten av 80-tallet. Når han i kveld sitter på tribunen i Frankrike og ser datteren spille mot Norge må han innrømme at hjertet banker for Australia.

Heller ikke i stua hjemme i Elverum kan Norge vente seg så mange heia-rop.

– Jeg heier faktisk på Australia. Det er vel lov å si det, ler Solaug.