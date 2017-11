Phil vil stoppe Buchardt

Grunneier, Phil AS sier i en høringsuttalelse at de vil stoppe investor Arthur Buchardts planer om å bygge Birkebeiner Panorama med tre høyhus på åtte etasjer på Sjusjøen. I følge HA ser Phil for seg en helt annen utvikling enn høye bygg på Sjusjøen.