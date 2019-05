Du har kanskje kjent på følelsen: Du sitter overfor en ukjent, og det er «din tur» i samtalen. Du blir litt svett i hendene og flakker med blikket. Hva skal du si? Tenk hvis du sier noe dumt? Eller hva om den du snakker med blir sint eller irritert?

25. mai møtes folk over hele landet ansikt til ansikt for å diskutere med folk de er uenige med. NRK og flere andre medier samarbeider om arrangementet, som heter «Hele Norge snakker».

– Målet med «Hele Norge snakker» er å få i gang samtaler som skaper forståelse og toleranse for ulike synspunkter. Det skjer noe med samtalen når man møtes ansikt til ansikt. Man må endre taktikk, man må lytte og man må argumentere, sier Linn Sandberg Skarstein, nyhetssjef i Distriktsdivisjonen i NRK.

Hele Norge snakker

Basert på det tyske prosjektet My Country Talks, utviklet av avisen Die Zeit.

25. mai skal hele Norge snakke, og NRK har møteplasser over hele landet.

Basert på svaret på sju politiske spørsmål kobler et dataprogram sammen personer som bor i nærheten av hverandre og som er uenige. Disse får så tilbud om å møtes ansikt til ansikt for å snakke sammen.

Uansett om du skal delta på Hele Norge snakker eller ei, kan det være lurt å tenke litt over hvordan man fører en samtale. Med noen eksperter på laget har vi satt sammen ei liste med tips:

1. Vær nysgjerrig på samtalepartneren

Erica Grunnevoll er coach, og jobber blant annet med lederutvikling, relasjonsbygging og konflikthåndtering. Hun mener at nysgjerrighet er et nøkkelord i alle samtaler.

– Spør, vær interessert og finn ut mer om meningsmotstanderen din, sier Erica Grunnevoll.

Hun forklarer at det viktige er å prøve og forstå før du argumenterer, og at å forstå ikke er det samme som å si seg enig.

– Spør om hva det er som gjør at den andre personen har disse meningene.

Hun nevner et eksempel det gjerne er ulike oppfatninger om: Møter.

Ofte kan to personer ha forskjellige oppfatninger om et møte de begge har deltatt på. Den ene kan mene at møtet var konstruktivt og viktig, en annen at møtet var dumt og unødvendig.

– Da kan man spørre hva er grunnen til at den andre mener at møtet var dumt. Slik kan man forstå den andres mening, og deretter diskutere ut fra det, sier hun.

2. Begynne setningen med «jeg»

Hvis du skal takle andre mennesker som er uenige med deg, så er det aller beste tipset å bruke et personlig språk.

– Personlig språk er å begynne setningene dine med «jeg», sier Dora Thorhallsdottir, som er standupkomiker, foredragsholder og familieterapeut.

Hun nevner noen eksempler: «Jeg føler at ...», «jeg mener at», «jeg tenker at».

– Når du begynner setningen slik, skjer det noe magisk: Du tar ansvar for det du sier, og da lytter folk til deg på en helt annen måte enn hvis du starter setningen med «du». «man» eller «vi», forklarer Thorhallsdottir.

DEN GODE SAMTALEN: Dora Thorhallsdottir er opptatt av gode samtaler. – Bruk ordet «jeg», da skjer det noe magisk, sier hun.

Hun forklarer at de grunnen til at de tre nevnte ordene kan provosere andre, er at det høres ut som du snakker på vegne av mange flere, som om du sitter på sannheten eller fasiten.

– Når du bruker «jeg» så snakker du om deg selv, ingen andre. Dette gjør underverker i enhver situasjon, understreker Thorhallsdottir.

3. Det er ikke farlig å være uenige!

Det å være uenig om en ting, betyr ikke at man er uvenner eller at man ikke respekterer hverandre.

Thomas Leikvoll er komiker, og har skrevet boka «Small talk – hvordan snakke om det meste med de fleste».

Han viser til et selvopplevd eksempel: Han hadde skrevet en kronikk som mange mente noe om, blant annet en ung kvinne. Hun skrev et innlegg på Facebook-veggen til Leikvoll.

Kvinnen startet imidlertid hele innlegget med å si at det ikke var farlig å være uenige om en sak – deretter skrev hun hva hun var uenig med ham i.

– Det var så fint! Det gjorde inntrykk at hun skrev det, forklarer Leikvoll.

Han mener at begge parter i en samtale har et ansvar for å vise at det er rom for at den andre skal si meningen sin. Det betyr at man åpner opp for at den andre kan være uenig om et tema.

– Hvis vi blir engasjerte, så er det fort gjort å ramse opp alle argumentene sine. Men her er det viktig å respektere den andre, og vise at vi gir dem plass i samtalen, sier Leikvoll.

KOMIKER: Thomas Leikvoll er forfatter og komiker. Han mener at det er en kunst å kunne å føre en god samtale, og at det vil kunne gi deg fordeler dersom du mestrer kunsten.

4. Finn noe dere er enige om

Erica Grunnevoll mener at vi må regne med følelser i utfordrende samtaler.

– Før du setter i gang med det vanskelige temaet, kan det være lurt å lage seg en slags plattform. Det gjør du ved å finne noe dere faktisk er enige om, forklarer hun.

Det kan være så enkelt som at begge liker katter, at dere ikke synes svett gulost er noe særlig, eller at dere heier på samme fotballag. Deretter – når dere har snakket litt om dette, kanskje dratt litt på smilebåndet sammen – kan det være enklere å snakke om tema dere ikke er enige om.



– Underveis kan det være lurt å lage enighetsrammer ved hjelp av noe jeg kaller «det levende arket». Her skriver dere ned hva dere blir enige om, hva det er ok at dere er enige om å være uenige om, og hvilke områder dere er enige om å jobbe videre med for å finne felles løsning, utdyper Grunnevoll.

5. Bli en god lytter

Hvis man skal bli en god lytter, slik at man faktisk får med seg det den andre sier, må det bevisstgjøring til.

– Vi kan kanskje late som vi lytter, men her vil kroppsspråket ditt avsløre deg, sier Dora Thorhallsdottir.

Hun mener at alle mennesker elsker å bli forstått, og at vi liker å få en bekreftelse fra den andre parten om at det vi sier, faktisk har gått inn.

– Det at den andre parten nikker, eller kommer med oppfølgingsspørsmål, er det aller beste, sier hun.

Slike spørsmål kan være: «Hva mener du med det», eller «kan du fortelle litt mer om det», eller «jeg skjønte ikke hva du mente da du sa det».

Hun sier at det å lytte, ikke er det samme som å være enig.

– Men når vi tydelig viser at vi lytter, så gjør det at den andre parten senker skuldrene og tenker «jess, her blir jeg forstått», forklarer hun.

Alle mennesker liker å bli lyttet til, så Thorhallsdottir sier at belønningen ved å være en god lytter, er at folk liker deg bedre.

6. Ta en «timeout»

Om det begynner å gå skikkelig på tverke med den du snakker med, kan et triks være å ta en pause eller timeout.

Erica Grunnevoll beskriver det som å «komme seg opp av skyttergravene».

– Du kan for eksempel si: «Hva skjer her nå? Nå tror jeg det vil være sunt med en pause. Så starter vi på nytt igjen etterpå».

Hun forklarer at det å stoppe opp, kanskje gå seg en tur, kan være verdifullt. Da får man litt avstand til følelsene, og samtalen kan få en sunn restart.

VÆR NYSGJERRIG: Erica Grunnevoll mener det er viktig å være nysgjerrig på motparten. - Spør vedkommende ut, få mest mulig informasjon. Slik blir det enklere å forstå personen og hvorfor han eller hun mener det han gjør, sier hun.

7. Sette ord på følelsene

Når vi setter ord på følelser, er det noe inni oss som roer seg ned. Det mener Dora Thorhallsdottir vi kan utnytte bedre.

– Hvis du sier: «Dette gjør meg irritert», eller: «Nå er jeg skikkelig sur!», så er det som en temperaturmåler som går drastisk ned, fordi du har fått det ut av systemet.

Hun sier at det som skjer dersom vi ikke setter ord på følelsene, er at det siver ut – likevel. Da kommer det ut gjennom kroppsspråk, tonefall og ordvalg.

– I ettertid er det lett å se det, men kanskje ikke når du står midt oppe i en situasjon. Da er det lett å ende opp med feil ordvalg, sier samlivsterapeuten.

8. Ta brodden av ubehaget tidlig

Av og til skal man ta opp noe som er vanskelig å snakke om. Det kan være noe bare du synes Da kan det være greit å legge en liten slagplan for hvordan man skal gå fram.

– Et godt grep er å ta tyren ved hornene tidlig, mener Thomas Leikvoll.

Han sier at man for eksempel kan si «hei, det er noe jeg vil snakke med deg om. Skal vi ta det nå, eller senere». Eller «hei, det er noe jeg ønsker å snakke med deg om.»

– Da strekker du ut en hånd, og får samtidig lodda stemninga. Kanskje ikke den andre synes det er like ubehagelig tema som deg, sier han.

Dora Thorhallsdottir sier noe av det samme. Hun mener at det er lurt å gå fram på en ydmyk måte når ubehagelige temaer skal opp til diskusjon.

– Når du skal snakke om et vanskelig tema med noen, så er det lurt å begynne med å si nettopp det. Da tar du lufta ut av ballongen, forklarer hun.