Åtte etasjers høyhus på Sjusjøen

Brumunddølen og investoren Arthur Buchardt har et stort hjerte for Sjusjøen. Her har han gått på ski fra han var guttunge, helt siden folk var fornøyde med plankehytter uten strøm og innlagt vann.

ATTRAKTIVT: - Det er enkelt og raskt å komme til Sjusjøen og verdens fineste langrennsløyper, sier Arthur Buchardt. Foto: Per Onsheim / NRK

– Nå vil folk bo effektivt og sentralt. Derfor skal jeg bygge drøyt 70 leiligheter i tre hus i åtte etasjer som er i limtre, massivtre, veldig miljøvennlig. De kommer til å markere Sjusjøen på en helt ny måte, sier Buchardt.

– Det er jo en høy blokk

– Åtte etasjer er en høy, høy blokk, kommenterer hytteeier Per Bråthen som er pensjonist og pendler mellom Oslo og hytta på Sjusjøen. – Det har ikke noe på fjellet å gjøre.

– Jeg synes det er hyggelig at andre kan ha like mye glede av Sjusjøen som jeg og familien har hatt siden 1950, men jeg synes det blir litt i overkant nå altså, sier hytteeier Elisabeth Daae fra Oslo.

IDYLL: Dette er idyllen mange søker. Men det er ulike meninger om det harmonerer med utbyggingen på Sjusjøen. Foto: Magnar Furuberg, Grue

Arthur Buchardt har imidlertid fått god respons fra politikere og byråkrater i Ringsaker kommune. De har allerede sagt ja til tidenes hytteutbygging som befester Sjusjøen som Norges største hytteby med nær 1800 fritidsbygg.

– Attraktivt som aldri før

Leilighetene i de tre byggene Buchartd vil bygge sammen med Leif Atle Viken, Moelv, er på mellom 70 og 100 kvadratmeter og vil ha to-tre soverom og terrasse ut mot Sjusjøvatnet. Utbyggerne legger også fram en alternativ plan med seks etasjer.

Tomta er klar, like nord for Graaten seter med ny, stor butikk som er under bygging.

– Sjusjøen er attraktivt som aldri før, sier Anne Gunn Kittelsrud, plansjef i Rinsgaker kommune. – Og det er mange utbyggere som vil være med på den gode veksten.

Men om det blir tre åtteetasjers bygg midt i Sjusjøen sentrum?

ULIKE MENINGER: - Det er vel grunn til å tro at det er mange som kommer til å mene noe om et slikt prosjekt, sier plansjef Anne Gunn Kittelsrud i Ringsaker kommune. Foto: Thor Henning Lerstad / nrk

– Planene strider med gjeldene planer for området, så det krever en deltajert reguleringsplan med konsekvensutredning, sier Kittelsrud.

Flere arkitekter NRK har snakket med, vegrer seg for å si noe om høyhusplanene i fjellet før de har sett nærmere på planene. Noen peker på at det kan bli vel fremmed i et område med lave fjellformasjoner, andre at det kan være nyttige løsninger som kan gi "spenst".

– Dette må vi finne oss i

– Vi må finne oss i at det etterhvert vil bli bygget tettere i fjellet, også med høyhus, sier reiselivsforsker Thor Flognfeldt som har studert utviklingen av fjelldestinasjonene i en årrekke.

Arthur Buchardt er entusiastisk og forteller at også eldre hyttefolk har sagt seg interessert i å bytte hytta med en leilighet i høyhusene.

– Det er nye tider. Mange vil bo enklest mulig og ha tilgang til verdens fineste skikøyper, sier han.

– Så det blir noe av?

– Ja. Vi satser på å starte byggingen neste høst.