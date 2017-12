Årets beste seervideo: Rådyrunge gjemmer seg for sulten rev

Naturinteresserte TV-seere har i høst blitt oppfordret til å sende inn sine beste naturvideoer til programmet Ut i naturen.

Andre juledag kåres årets beste video i spesialsendingen «En naturlig helaften».

Vinnervideoen viser historien om et rådyr med et lite kje (rådyrbarn) som blir angrepet av en rødrev. Rådyrmoren hopper mot reven og holder den på avstand med brøl og spark. Revungen klarer så å gjemme seg for den glupske reven – bak en vedstabel.

– Spesiell historie

Programleder for Ut i Naturen, Kari Toft, sier årets vinnervideo er spesiell, og at den forteller en fascinerende historie.

– Videoen er dramatisk, og med gode bilder. Det som vi blir vitne til er noe vi vet skjer, men som sjelden blir filmet. Og fotografen evner å lage en hel historie, noe vi setter stor pris på. Fotografen har hatt både kløkt og flaks.

– Flott opplevelse

Fotografen bak vinnervideoen, Leif Gunnar Bjerke fra Kløfta, sier han var rask på avtrekkeren da han fikk det sjeldne synet.

– Det hele var veldig tilfeldig. Jeg var på vei ned fra fjellet i Folldal da jeg fikk et glimt av et rådyr som oppførte seg veldig unormalt, så jeg bråstoppet. Og så har jeg alltid kameraet liggende klart, så da var det bare å få kameraet ut av bilvinduet og få hendelsen på tape.

Han sier det var et svært spennende øyeblikk å få bivåne.

– Det var en flott opplevelse, å oppdage ting som er uvanlig. Det er jo ikke vanlig at rådyret jager reven, som man ser her. Nå håper jeg mange vil glede seg over å få se denne videoen.

PROGRAMLEDERDUO: NRK byr på Naturlig helaften 2. juledag klokka 19.45. Programlederparet Kari Toft og Hanne Cecilia Aass lover norsk natur på sitt villeste og vakreste. Foto: Torgeir Beck Lande / NRK

Vinner tur til Svalbard

Premien som vinnerfotografen får er en eksklusiv reise for to til Svalbard – med flott innhold og store opplevelser.

– Det blir både snøscooterkjøring og hundekjøring, i det hele tatt litt andre naturopplevelser enn vi får i Folldal, hvor jeg har hytte, ler Bjerke.

Og ikke nok med at han hentet hjem seieren og Svalbard-tur – Bjerke tok også andreplassen i årets konkurranse. Denne videoen viser perleuglehekking på hyttetunet, i et kasse på låveveggen.

Se videoen her:

Nordmenn elsker norsk natur

Programleder Kari Toft er imponert over at samme mann har tatt årets to beste videoer.

– Det har jeg aldri vært med på før, at samme person kaprer de to første plassene, sier hun.

Toft legger til at konkurransen er skarp, da de får inn svært mange videoer fra publikum – og hun gleder seg stort over det.

– Det forteller at nordmenn er veldig glad i norsk natur. Veldig mange syns det er store opplevelser ute i naturen og de vil gjerne dele opplevelsene sine med andre!