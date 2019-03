Elverum - Arendal 24-24:

Det var ikke vanskelig å forstå at det var mye som sto på spill for Elverum og Arendal søndag kveld.

Temperaturen var skyhøy både på og utenfor banen, i kampen som ville avgjøre hvilket lag som sikret seriegullet.

Elverum gikk rett i strupen på Arendal i seriefinalen i eliteserien i håndball.

Først det var gått fem minutter, ledet vertene 3-0, i kampen som Elverum måtte vinne for å sikre seg sitt fjerde seriegull på rad.

Nergaard stengte fra start

Arendal ville klare seg med ett poeng for å sikre seg gullet.

Arendal fikk ikke ballen forbi Elverum-keeper Morten Nergaard de første åtte minuttene. Sisteskansen, som spilte sin siste seriekamp for Elverum, herjet mellom stengene innledningsvis.

Etter åtte minutter ledet seiersvante Elverum 5-0, og så ut til å ha opparbeidet seg en komfortabel luke. Det hadde de ikke.

Gjestene våknet utover i første omgang, og tok innpå Elverum sakte, men sikkert. Anført av en strålende Sondre Paulsen, krøp de opp til å være ett mål bak med tre minutter før pause.

Før pause rakk Paulsen å score et mål til, og sørget for at det var 11-11 etter halvspilt seriefinale.

Dramatisk andre omgang

Arendal fortsatte den gode trenden rett etteer pause, og gikk opp i en tomålsledelse.

Men så våknet vertene igjen, og Nergaard stengte målet igjen. Elverum tok tilbake ledelsen og gikk opp til 17-14 etter litt over 41 minutters spill.

Simen Holand Pettersen herjet for Elverum, og banket inn scoringer på bestilling. Da han satte inn 18-14-scoringen, var det hans syvende scoring.

Elverum begynte å rote vekk ledelsen nok en gang, og med ni minutter igjen var Arendal kun ett mål bak.

Meed fire minutter igjen hadde Arendal kommet seg opp i ledelsen, men Elverum svarte raskt og utliknet med tre minutter igjen.

Med halvannet minutt igjen av kampen ledet Arendal nok en gang med ett mål, og Elverum-trener Michael Apelgren tok time out i et desperat forsøk på å snu kampen igjen.

Det gikk ikke, og Arendal sikret dermed seriegullet i håndball.

Saken oppdateres.