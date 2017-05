Et nær fullsatt Terningen Arena fikk se et svært spennende og jevnt oppgjør.

Jevnt førsteomgang

Som ventet ble det en jevn og tøff start på kampen. Ved pause sto det 13-12. På det meste ledet Elverum med tre mål, men Arendal bet seg fast sjøl om Elverum førte hele omgangen. Spesielt strekkspiller Petter Øverby skapte hodebry for Arendals forsvar. Men to gode keepere stoppet også mange skudd. Blant annet reddet Arendals keeper Cesar A. Oliviera Almeida to straffer på rad.

Elverum åpnet best

Elverum åpnet også andre omgang best og gikk raskt opp til tre mål, 16-13. Arendal slet kolossalt framover og etter 12 minutter hadde de bare scoret to mål, blant annet på grunn av godt keeperspill av Elverums keeper Morten Nergaard. Halveis var laget oppe i fem måls ledelse. Men laget rotet bort en tilsynelatende sikker ledelse, og fem minutter før slutt hadde Arendal hentet opp hele forspranget og vant til slutt 24-21.

Toppscorer August Baskår Pedersen var svært fornøyd.

– Det går fort i håndball. Fem mål har ikke noe å si. Vi var lojale mot spillet vårt, men prestasjonene varierer veldig. Vi var sinnsykt bra mot slutten, og det så ut som Elverum gikk tomme, sier toppscoreren med åtte mål.

Blir tøft

Etter ti år på Elverums A-lag, kan strekkjempen Alexander Børresen ha spilt sin siste kamp i Terningen Arena. Han var svært skuffet etter kampen:

– Det var en periode i andre omgang som ødela hele kampen. Nå blir det svært tøft. Arendal er av de beste hjemmelagene, men vi må bare trøkke til. Vi må presse de og de har litt mindre press på seg siden de vant i dag, sier Børresen.

Han synes først og fremst det skurret framover. For egen del var det en spesiell følelse.

Det er over og ut for min del hvis vi ikke vinner på torsdag. Jeg er sugen på en kamp til i Terningen Arena, sier Børresen.